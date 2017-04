Postul de viceguvernator BNR apartinuse, potrivit algoritmului, PNL, care l-a desemnat si pe Bogdan Olteanu. Desi postul era vacant din august 2016, Parlamentul nu a facut o noua numire, subiectul fiind luat in discutie abia dupa alegerile din decembrie anul trecut. Initial, PSD a revendicat acest post.

Surse social-democrate au declarat joi, pentru News.ro, ca PSD renunta la acest post si il cedeaza liberalilor.

"A fost o negociere cu PSD pe tot tabloul de functii aflate sub control parlamentar. PNL nu va mai emite pretentii. Daca voiau, isi puneau omul lor la BNR, asta a fost negocierea”, au declarat si surse liberale.

Postul de viceguvernator al BNR a ramas vacant dupa ce Bogdan Olteanu si-a depus, in august 2016, demisia din functie.

In 18 octombrie 2016, DNA l-a trimis in judecata pe Bogdan Olteanu pentru trafic de influenta, fiind acuzat ca in 2008, cand era presedinte al Camerei Deputatilor, a primit de la omul de afaceri Sorin Ovidiun Vintu un milion de euro si sprijin electoral constand in servicii de marketing si consultanta, in schimbul interventiilor la primul-ministrul de la acea data, Calin Popescu Tariceanu, pentru numirea lui Liviu Mihaiu in functia de guvernator al Deltei Dunarii.

Bogdan Olteanu, care ocupa a treia treapta in ierarhia BNR - dupa guvernatorul Mugur Isarescu si primviceguvernatorul Florin Georgescu -, este primul inalt oficial al bancii centrale aflat intr-o asemenea situatie.

Sursa foto: Agerpres / Liviu Sova