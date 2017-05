Principalul avantaj al participarii la licitatiile de apartamente organizate de banci consta in posibilitatea de a face o achizitie la un pret sub nivelul pietei, dar incheierea unei astfel de tranzactii poate fi uneori ingreunata din cauza unei slabe promovari a acestor imobile. De exemplu, pe site-urile multor banci nu exista o legatura vizibila catre lista cu bunurile din patrimoniu aflate in procedura de valorificare, executare sau insolventa. Iata care sunt cele mai ieftine oferte de apartamente listate pe site-urile bancilor comerciale din Romania.