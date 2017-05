Sistemul bancar a atins masa critica de client care accepta produse din ce in ce mai inovative. De aceea trebuie sa se indrepte catre cleintii mai putin bancarizati, chiar catre cei din mediul rural. Insa, pentru a patrunde in mediul rural, este nevoie de cultura si educatie financiara, de produse adaptate din punct de vedere al costurilor si nevoilor, a declarat Ruxandra Avram, seful compartimentului Reglementare si Monitorizare a Sistemelor de Plati si Sistemelor de Decontare din Banca Nationala a Romaniei (BNR) in cadrul conferintei Future Banking.

“Incluziunea financiara presupune niste pasi. Uitandu-ma la datele statistice, constat ca s-a cam atins masa critica de clienti care accepta si vor accepta in continuare produse tot mai inovative. Nu am ajuns in mediul rural. Cum ajungem acolo? Prin cultura, educatie financiara, costuri si nevoi. Nu poti merge cu orice produs in mediul rural”, a explicat Avram.

In opinia sa, legea “cashback” rezolva problema doar in mica masura. In acest context, toate partile implicate ar trebui sa se coalizeze pentru a ajuta consumatorii sa inteleaga produsele.

“Avem creatorii de produse, avem distribuitorii produselor, avem consumatorii si avem autoritatile. Toti va trebui sa stam la masa, sa ii ajutam pe consumatori sa inteleaga produsele. Oamenii nu inteleg produsele. Noi am facut chestionare in care am intrebat: de ce nu ai cont la banca? Pentru ca e scump, pentru ca nu am nicio banca in apropiere, nu stiu nimic despre acest produs, pentru ca nu am incredere in sistemul bancar. Acestea sunt raspunsurile lor si impreuna va trebui sa le schimbam perceptia”, a mai spus Avram.

Avram: Avem foarte multe reclamatii pe cardurile contactless

Ea a reamintit faptul ca problema incluziunii financiare este o preocupare a autoritatilor, inclusiv a Bancii Nationale a Romaniei, insa a precizat ca oamenii inca se confrunta cu neintelegerea unor produse relativ simple.

“Am date statistice, am reclamatii din piata, am tot ce vreti. Nu este chiar asa frumos cum pare intotdeauna. Ma intreb de ce primim atatea reclamatii legate de utilizarea cardurilor contactless. Si mi-am dat raspunsul singura: lipsa de educatie si de cultura financiara. Oamenii imi spun asa: “Am avut un card, mi-au bagat pe gat un card contactless si nu il vreau, pentru ca este clar riscant”. “De ce?” “Pentru ca nu imi cere PIN-ul. Deci este evident ca este un card la care toata lumea imi stie credentialele”, a mai spus Avram.

