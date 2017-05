Economia romaneasca a crescut in primul trimestru al acestui an cu 5,7%, pe serie bruta, fata de aceeasi perioada din 2016, arata primele estimari publicate marti de Institutul National de Statistica (INS), care depasesc sensibil prognozele analistilor.

Datele publicate marti arata o accelerare a cresterii economice in primul trimestru din 2017 fata de ultimul trimestru din 2016, cand produsul intern brut (PIB) al Romaniei a crescut cu 4,8%, pe serie bruta, fata de aceeasi perioada a anului 2015.

In 2016, economia romaneasca a crescut cu 4,8%, cel mai inalt ritm de dupa 2008. Cu un an in urma, economia romaneasca a avansat cu 3,9%.

Pentru intregul an 2017, guvernul mizeaza pe o crestere economica de 5,2%, in timp ce institutiile internationale si cei mai multi analisti financiari estimeaza un ritm cuprins intre 4% si 4,5%, noteaza News.ro.

Economia a primit mai multi stimuli din partea guvernului in ultimii doi ani, inprimul rand majorarea semnificativa a salariilor bugetarilor si a salariului minim pe economie.

Pe partea fiscala, Guvernul a redus taxa pe valoarea adaugata (TVA) la alimente de la 24% la 9% de la 1 iunie 2015, masura care a stimulat puternic vanzarile de bunuri alimentare, iar cota generala a TVA a fost redusa de la 24% la 20%, de la 1 ianuarie 2016, si la 19%, de la 1 ianuarie 2017.

De asemenea, impozitul pe dividende si mai multe categorii de accize au fost micsorate in 2016, iar de la inceputul acestui an a fost eliminata supraacciza pe carburanti si "taxa pe stalp".

Masurile au stimulat consumul si cresterea economica, insa au generat dezechilibre externe importante.

Astfel, contul curent al balantei de plati a inregistrat in 2016 un deficit de 4,1 miliarde euro, de peste doua ori mai mare fata de 2015, in special ca urmare a deteriorarii balantei comerciale.

