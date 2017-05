Piata de asigurari RCA este astazi impartita, situatie facil de sesizat inclusiv si in presa de specialitate. Am citit cu surprindere anumite puncte de vedere. Unii au strategii pe termen scurt si mediu, dar nu si pe termen lung. Altii in loc sa invete din propriile geseli ale trecutului si sa gaseasca solutii pentru viitor, prefera sa ajunga la situatiie extreme si sa dea sfaturi Autoritatii care ii reglementeaza, autorizeaza si supravegheaza. Eu cred ca nu e bine, a declarat Cornel Coca Constantinescu, vicepresedintele Autoritatii de Supraveghere Financiara (ASF).

"Pot afirma ca dupa o perioada de incercari piata de asigurari din Romania isi sustine astazi examenul de maturitate. Personal cred in aceasta piata, cunosc conducatorii societatilor implicate, dar inca mai sunt surprins de reactiile lor, care aparent ajuta piata", a spus Cornel Coca Constantinescu (foto).

Declaratiile au fost facute in cadrul Forumului International de Asigurari si Reasigurari (FIAR).

"In urmatoarea perioada de timp sunt doua provocari: implementarea Directivei IDD si rezolvarea problemelor cu asigurarea RCA. Eu de cand activezi in aceasta piata observ ca este un singur subiect de actualitate si acesta este RCA. In mod paradoxal este vorba numai despre RCA, pentru ca noi de altfel ca actori ai pietei financiare nebancare nu cred ca nu avem capacitatea de identifica solutii pentru rezolvarea acestei probleme", a mai spus vicepresdintele ASF, la evenimentul mentionat.

In opinia sa, "piata RCA a trecut printr-o perioada extrem de delicata. Unii au inteles unde au gresit, altii considera ca nu au avut nici o vina, insistand sa convinga ca au actionat cu profesionalism. Eu am constatat ca a existat un conflict intre bresle, intre cea a asiguratorilor si a unei parti din cea a asiguratilor. Aici ma refer la transportatori, ma refer chiar si la service-uri, o situatie care a scapat de sub control si a impins piata de asigurari din Romania catre periferie. Ceea ce se intampla astazi in Romania nu se mai intampla nicaieri in Europa. Trebuie sa scoatem piata din aceasta periferie. Daca asteptam mereu ca altii sa ne rezolve probleme denota o incapacitate intelectuala a pietei, care are chiar tendinte sistemice".

Cornel Coca Constantinescu pare sa fi atins prin aceste critici subiectul tarifelor de referinta discutat ieri, de asemenea, la FIAR de catre presedintele Uniunii Nationale a Societatilor de Asigurare si Reasigurare (UNSAR), Adrian Marin, cu privire la tarifele de referinta. Acesta din urma a sugerat Autoritatii ca "tarifele de referinta nu trebuie sa dea nastere prin legislatie secundara unei noi forme de plafonare".

"Ce s-a modificat in acest cadru pe care il vedem in noua Lege? Frecventa daunelor auto? Severitatea acestora? Cati oameni mor pe zi in Romania din cauza accidentelor auto? Incercam sa rezolvam problemele din piata asigurarilor RCA, dar nu le compensam cu solutii similare in domenii care sa reduca severitatea si frecventa. Gasim insa din nou limitarea cheltuielilor de achizitie si administrare inclusiv taxe ale companiilor de asigurare, care sunt, de fapt, pentru protectia clientilor care au ramas neacoperiti. Aceste taxe au ajuns deja la peste 7% din toate cheltuielile. De asemenea, modul in care se va realiza despagubirea pentru autovehiculele avariate poate duce la o crestere necontrolata a daunelor platite. Stim prea bine cum se aplica tarifele de service", a declarat Adrian Marin.

Cornel Coca - Constantinescu a mai subliniat la FIAR ca noua Lege RCA aduce o serie de instrumente noi, cu scopul de a rezolva problemele pietei, amintind de introducerea notiunii de tarif de referinta - acesta nu e obligatoriu, fiind informal, un reper pe care asiguratul il are la dispozitie cand cumpara o polita; noile atributii ale BAAR, introducerea notiunii de client cu risc ridicat, decontarea directa si altele.

ASF a anuntat in data de 17 mai anul curent tarifele de referinta pentru politele RCA, conform prevederilor OUG nr. 54/2016 si a normei privind metodologia de calcul a acestora, dupa incheierea perioadei de plafonare.

In principiu, tarifele de referinta au un caracter orientativ si sunt calculate pe baza datelor cu privire la polite (perioada 2012-2016) si la daune (perioada 2010-2016), furnizate de asiguratorii autorizati sa practice RCA la data 31 decembrie 2016. Tarifele de referinta sunt structurate in functie de: categoriile de vehicule (autoturisme, autovehicule transport marfa, autovehicule transport persoane etc.), de tipul asiguratului (persoana juridica/persoana fizica) si de caracteristicile tehnice (capacitatea cilindrica sau puterea, masa maxima autorizata, numarul de locuri) in functie de categoria vehiculului.