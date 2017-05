Agentia Nationala de Administrare Fiscala (ANAF) a anuntat vineri ca a efectuat peste 42.000 de controale in primul trimestru al acestui an, cu 13,3% mai mult decat in aceesi perioada a anului trecut, si a aplicat amenzi de 49,3 milioane lei, cu 18,2% mai mult fata de primul trimestru al anului trecut.

In urma acestor controale, Fiscul a anuntat ca au fost atrase la bugetul generat consolidat sume suplimentare de 2,07 miliarde lei si a fost diminuata pierderea fiscala cu 649 milioane lei. "Au fost aplicate peste 10.300 de amenzi contraventionale in suma totala de 49,31 milioane lei, cu 18,17% mai mult decat in perioada ianuarie - martie 2016, si au fost incasate 12.469 amenzi in suma totala de 50,57 milioane lei, cu 36,98% mai mult fata de aceeasi perioada a anului trecut", se arata in comunicatul ANAF, citat de News.ro.

Totodata, Fiscul a inaintat altor autoritati, in vederea continuarii cercetarilor, peste 780 de sesizari pentru un prejudiciu de 1,49 miliarde lei.

La mijlocul lunii mai, proiectul legii preventiei a fost adoptat de Executiv, urmand sa fie transmis spre dezbatere si aprobare Parlamentului. Potrivit actului normativ, operatorii economici au posibilitatea sa remedieze o abatere constatata la primul control, intr-un termen de maximum 3 luni de zile, fara a primi amenda, ci doar avertisment.