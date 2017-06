Firmele din Romania se imprumuta tot mai mult de la furnizori, pentru ca este mai simplu decat de la banca si mai ales...gratis! Insa, acest fenomen poate induce un efect de domino in economie si, in cazul unui soc extern, viteza de propagare a acestuia va fi de doua ori mai mare decat a fost in anul 2008, avertizeaza Iancu Guda, economist-sef Coface Romania.

Acesta atrage atentia asupra faptului ca multe companii din Romania amana furnizorii la plata pentru a-si cumpara masini scumpe, case de vacanta sau excursii exotice pe firma. De asemenea, multe companii folosesc banii partenerilor de afaceri pentru a rambursa credite la banci, pentru a acorda dividende actionarilor sau pentru a-si credita alte firme din grup.

“Daca ne uitam la toate companiile din Romania pe structura datoriilor vom vedea ca 41% din total datorii contractate sunt de la furnizori (fata de 29% in 2008), in timp ce creditul de la institutiile financiare nu depaseste 21%. Asta, pe de o parte, aduce niste avantaje pentru companii pentru ca se finanteaza ieftin si usor. Pe de alta parte se deschide o cutie a Pandorei care, daca nu stii cum sa o gestionezi, iti poate accelera intrarea in insolventa, pentru ca nu sunt banii tai, sunt bani care trebuie platiti sub un an si, din pacate, foarte multe companii care se finanteaza astfel se duc cu aceste resurse financiare, atrase pe termen scurt, pe termen lung. Si daca nu investesti in niste active care sa duca la cresterea veniturilor si a profiturilor, vei fi in incapacitatea de a te intoarce la furnizor si a plati”, a explicat Iancu Guda in cadrul emisiunii “Profesionistii in Banking” difuzata pe wall-street.ro.

Pentru ce folosec firmele banii furnizorilor?

Potrivit acestuia, 7 din 10 companii din Romania, nu doar cele insolvente, platesc furnizorii mai tarziu decat ar putea sa o faca, iar motivul pentru aceasta conduita este ca 60% fac investitii pe termen lung cu banii furnizorilor, 30% achita bancile ca sa reduca costul cu dobanzile sau isi platesc dividende si 10% isi crediteaza companii din grup.

Cum se obtine creditul furnizor? Simplu! “Spre exemplu, daca ai rulaje de 12 milioane de euro cu toti furnizorii cu termen de plata la doua luni, un furnizor pe luna platit cu o luna mai tarziu iti aduce un milion de euro. Nu este tragic. Marea lor parte (a furnizorilor-n.r.) o sa spuna: daca 11 luni ma platesti la timp, pot sa te pasuiesc o luna. Daca faci asta, si 7 din 10 companii din Romania o fac, o luna pe an, la rulaje de 12 milioane de euro, inseamna un milion de euro obtinut absolut gratuit, destul de usor, prin telefon sau discutii amiabile, tentant, pentru ca nu platesti nicio dobanda. Asta face ca in Romania, daca mergem din 2007 pana in prezent, sa observam ca termenul mediu de plata s-a extins de la 60 de zile in 2007 la 114 zile in 2016, deci aproape o dublare, in timp ce creditul bancar a crescut doar cu 30 de miliarde de lei. Asta face ca furnizorul sa fie principalul creditor in mediul de afaceri”, a mai spus Guda.

Efectul supraindatorarii la furnizori

In opinia sa, acest comportament poate induce un efect de domino la nivelul mediului de afaceri, in sensul ca daca client intra in insolventa, impactul pe care furnizorul il va suferi este de doua ori mai mare decat cel resimtit in 2007

“In cazul unui soc financiar, in conditiile in care pietele financiare, in special pe scena geopolitica globala, nu arata deloc bine, vom fi loviti pe canalul financiar sau comercial de un soc negativ, iar viteza de propagare a acestui soc va fi de doua ori mai mare decat a fost in anul 2008, cand nu a fost deloc lent”, a subliniat reprezentantul Coface.

In aceasta situatie, el considera ca este foarte important ca firmele sa fie foarte atente la politica de management a riscului de credit, sa isi verifice cu atentie clientii, sa verifice ca motivele pentru extinderea termenului de plata sunt cele reale.

“Cati dintre clienti spun furnizorului ca nu si-au platit la timp facturile pentru ca si-au dat dividende cu banii lui? Cati dintre ei spun ca nu l-au platit pentru ca au facut investitii in active, mai ales atunci cand de fapt acele active sunt diverse autoturisme, case de vacanta sau vacante puse pe firma? Cati dintre ei spun ca banii furnizorilor s-au folosit pentru rambursarea creditelor la banci sau pentru acordarea unui credit unei companii din grup? Nici unul!”, a mai spus Iancu Guda.