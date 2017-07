Iminenta crestere a dobanzilor, indelung anticipata de principalele institutii financiare interne si internationale, gaseste bancile romanesti pe pozitie, insa doar cand este vorba de creditele nou acordate clientilor, pentru care au majorat dobanzile in utimul an. Nu este, insa, si cazul depozitelor, pentru care, in ultimele 12 luni, s-au acordat dobanzi din ce in ce mai mici.

Potrivit datelor publicate de Banca Nationala a Romaniei (BNR), daca in urma cu un an (mai 2016) bancile locale atrageau depozite noi de la populatie cu dobanzi, in medie, de 1,09% pe an, in mai 2017 media era de 0,8% pe an.

Proportia sacaderii dobanzilor se mentine pe majoritatea scadentelor. Singura exceptie o constituie depozitele constituite pe perioade cuprinse intre unu si doi ani, pentru care bancile au acordat dobanzi in crestere in ultimul an, de la o medie de 1,77% pe an la 1,97% pe an.

O situatie similara se regaseste si in cazul depozitelor in euro, unde bonificatiile acordate de banci populatiei au scazut, in ultimul an, de la o medie de 0,42% la 0,3%, aici insa ratele practicate de banci fiind influentate de indicatorul Euribor.