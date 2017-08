Garanti Bank a inregistrat, in primul semestru al acestui an, un profit net de 78,1 milioane de lei, se arata intr-un comunicat al bancii. In aceeasi perioada a anului trecut, banca a raportat pierderi de peste 23 de milioane de lei. Volumul de credite al bancii s-a ridicat la 6,96 miliarde de lei, in perioada analizata, in crestere cu 7,1% fata de aceeasi perioada a anului trecut. De asemenea, depozitele au inregistrat o majorare a volumului de 18,5%, la 6,84 miliarde de lei.

In prima jumatate a anului, portofoliul de carduri al Garanti Bank a crescut cu 10%, ajungand la aproape 300.000 de carduri emise. In aceeasi perioada, reteaua nationala de POS-uri Garanti a crescut cu 15%, depasind 12.000 de unitati.

„Indicatorii de risc ai Garanti Bank sunt la un nivel confortabil, cu o rata a creditelor neperformante situata cu 1 punct procentual sub media pietei, in timp ce rata de acoperire a creditelor neperformante prin provizioane a depasit media pietei, conform celor mai recente informatii disponibile la nivelul sistemului bancar, se mai arata in comunicat.

Grupul Garanti Romania, care reuneste Garanti Bank, Garanti Leasing si Garanti Credite de Consum, a realizat un profit net de 96 milioane de lei, in primul semestru al acestui an. De asemenea, activele totale ale Grupului au urcat la 10,51 miliarde de lei.

Astfel, Garanti Credite de Consum a obtinut un profit net de 10,5 milioane de lei, iar Garanti Leasing – profit net de 7,3 milioane de lei.

Grupul Garanti Romania este detinut de Turkiye Garanti Bankasi AS (TGB), a doua cea mai mare banca privata din Turcia, cu actionariat spaniol. In primele sase luni ale anului, TGB a inregistrat un venit net consolidat de 3,12 miliarde de lire turcesti (773,83 milioane de euro), active de 335,94 miliarde de lire turcesti (83,85 miliarde de euro) si credite in valoare de 272,98 miliarde de lire turcesti (68,13 miliarde de euro).

Sursa foto: Shutterstock