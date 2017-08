Modelul de taxare la nivel global se afla intr-un proces de reasezare pe alte principii, iar Romania nu este ocolita de aceste schimbari. Masurile din planul impotriva evaziunii fiscale, prin erodarea bazei impozabile si a mutarii artificiale a profiturilor in alt stat (Base Erosion and Profit Shifting – BEPS), vor avea impact direct si in tara noastra, care a devenit membru asociat al BEPS la inceputul lunii iunie 2017.

“Impactul celor 15 actiuni ale BEPS va fi resimtit de societatile din Romania pe doua planuri principale. In primul rand, autoritatile fiscale vor pune si mai mult accent pe analiza substantei economice a tranzactiilor in detrimentul formei acestora. In al doilea rand, va creste transparenta fiscala. Din acest motiv, autoritatile fiscale romane vor avea acces la informatiile financiare si fiscale ale tuturor entitatilor din cadrul unui grup pe care le raporteaza societatile mama in jurisdictiile de rezidenta, inclusiv despre filialele / sediile lor permanente din Romania”, reiese dintr-o analiza a companiei de consultanta Deloitte Romania.

Concret, autoritatile fiscale romane vor avea informatii mai multe si mai detaliate pe care le vor putea utiliza in cadrul verificarilor companiilor cu activitate transfrontaliera.

“In acelasi timp, contribuabilii romani trebuie sa analizeze structura de business pentru a se asigura ca sunt conformi cu noile reguli. De asemenea, trebuie sa urmareasca mai strict modalitatea de impozitare a profiturilor companiilor, in functie de locul in care au loc activitatile economice. Profesionistii in fiscalitate chestionati la nivel global au spus ca ritmul alert de implementare a prevederilor BEPS i-a luat prin suprindere in ultimul an. Este de asteptat ca tendinta globala sa se rasfranga asupra Romaniei”, sustine Dan Badin, partener coordonator Servicii Fiscale si Juridice Deloitte Romania.

Compania a realizat un studiu, la nivel global, cu privire la impactul noilor reglementari fiscale asupra companiilor. Aflat la a patra editie, studiul analizeaza si sintetizeaza raspunsurile a 460 de directori financiari, manageri de taxe si alti profesionisti in fiscalitate din 38 de tari pe aceasta tema.

Ce spun expertii fiscali despre noile reglementari?

„Observam ca, pe masura ce BEPS este implementat in mai multe jurisdictii, companiile acorda o atentia continua pregatirii interne in vederea ajustarii la noile prevederi. Romania nu a fost inclusa in chestionarul global, insa Deloitte Romania a demarat un studiu local ale carui rezultate sintetizate si anonimizate vor fi publicate in scurt timp. Demersul nostru intentioneaza sa vada impactul acestor masuri la nivel local atat din perspectiva modificarilor legislative fiscale romanesti, cat si ca urmare a masurilor intreprinse de societatile mama care afecteaza filialele din Romania”, a explicat Dan Badin.

Conform studiului, 91% dintre respondenti sunt de acord sau foarte de acord ca structurile fiscale implementate in prezent se afla sub un control mai strict al autoritatilor fiscale comparativ cu anul trecut, iar 94% spun ca cerintele suplimentare de raportare in zona preturilor de transfer vor creste substantial sarcina administrativa de conformare pentru companii.

In acelasi timp, 96% dintre participanti considera ca autoritatile fiscale vor acorda o atentie mai mare operatiunilor din jurisdictiile cu taxare mai scazuta.

“Desi este un subiect extrem de mult politizat peste tot in lume, reasezarea impozitarii companiilor multiationale la nivel global deriva mai degraba din realitatile economiei care este din ce in ce mai globalizata si digitalizata. Ca de obicei, companiile sunt cu un pas inaintea statelor in adoptarea inovatiei, tehnologiei si a tendintelor consumatorilor. Prin urmare, statele au initiat un plan concertat la nivel global care modifica taxarea pentru a ajunge din urma evolutiile din mediul de afaceri”, a mai spus Dan Badin.