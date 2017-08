Intr-un raspuns transmis de Ministerul Finantelor la solicitarea wall-street.ro, se arata ca „Directia Generala de Administrare a Marilor Contribuabili a selectat pentru efectuarea verificarii si a finalizat inspectii fiscale la doua banci care au inregistrat pierderi fiscale”.

Potrivit institutiei, „la ambele banci a fost modificata baza de impunere, in sensul retratarii anumitor cheltuieli inregistrate de acestea, cheltuieli reprezentand dobanzi si pierderi din vanzarea de credite neperformante. La ambele banci verificate au fost stabilite debite suplimentare”, se subliniaza in raspunsul MFP.

Minsitrul Finantelor, Ionut Misa, a declarat in repetate randuri ca o parte din bancile din Romania au inregistrat pierderi nejustificate in ultimii ani prin transferul de credite neperformante (NPL) pentru a evita plata taxelor. El a subliniat ca din cele 46 de banci existente in Romania (din care doar 36 sunt active in prezent-n.r.) , 31 nu au platit impozit pe profit in ultimii cinci ani, iar 15 au platit.