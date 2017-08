Influenta numerarului se diminueaza de la an la an, daca este sa ne raportam la evolutia tranzactiilor cu cardul realizate la POS. Numarul acestora a depasit 100 de milioane dupa primele 6 luni ale anului.

Numarul tranzactiilor cu cardul la POS-urile instalate in Romania a ajuns dupa primele 6 luni ale anului la 101 milioane, inregistrand o crestere de aproximativ 29% fata de primele 6 luni ale anului 2016 cand au fost inregistrate 75 de milioane de tranzactii de acest tip.

Valoarea tranzactiilor cu cardul la POS, dupa primele 6 luni ale anului 2017, a ajuns la aproximativ 28,3 miliarde de lei, o crestere de 29% fata de primele 6 luni ale anului trecut cand acestea insumau aproximativ 22 miliarde de lei.

Numarul cardurilor in circulatie a depasit cifra de 16 milioane dupa primele 6 luni ale acestui an, 12,359 milioane dintre acestea fiind active. Din totalul celor aflate in circulatie, 13,331 de milioane sunt de debit, iar 2,802 milioane sunt carduri cu functie de credit.

Sursa foto: By Rido / Shutterstock.com