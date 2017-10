Conform comunicatului, randamentul obtinut este cel mai redus inregistrat pentru aceasta maturitate. Aceasta reducere se datoreaza diminuarii marjei aferente riscului de credit al Romaniei la cel mai scazut nivel pentru o astfel de maturitate, respectiv la 128 de puncte de baza peste cotatiile nivelului de referinta mid swap, fata de nivelul de 170 de puncte de baza obtinut in luna aprilie.

”Nivelul cererii si randamentul obtinut in urma emisiunii de euroobligatiuni realizate ieri confirma inca o data increderea mediilor investitionale in economia romaneasca si in perspectiva acesteia. De asemenea, agentiile de rating au confirmat in acest an rating-ul suveran la categoria recomandata pentru investitii cu perspectiva stabila, in conditiile cresterii economice sustinute si a nivelului redus al datoriei publice comparativ cu alte tari cu rating similar”, a declarat ministrul Finantelor Publice, Ionut Misa.

Emisiunea a fost suprasubscrisa cu 100%, cererile investitorilor cumuland peste 2 miliarde de euro in primele 3 ore si jumatate de la lansare. Oferta totala a provenit de la 140 de investitori din diverse regiuni.

“Tranzactia a incheiat planul de finantare externa aferent anului 2017. Emisiunea se incadreaza in obiectivele strategiei de administrare a datoriei publice, prin extinderea maturitatii medii a portofoliului de datorie guvernamentala si consolidarea rezervei valutare a statului. Bancile care au realizat intermedierea emisiunii au fost Barclays Bank PLC, Citigroup Global Markets Limited, Erste Group Bank AG, Societe Generale si ING Bank NV.

Cu aceasta noua redeschidere, volumul cumulat pe aceasta serie a atins un nivel de 2 miliarde euro, crescand astfel lichiditatea pe piata secundara, se mai arata in comunicatul MFP.

Distributia geografica a fost urmatoarea: Romania (18%), UK (17%), Centrul si Estul Europei (17%), Germania/Austria (14%), Franta/Benelux (10%), Italia (6%), Elvetia (5%), SUA (4%), Scandinavia (3%) si alte tari (6%). In privinta tipurilor de investitori, au predominat managerii de fonduri (63%), fiind urmati de banci comerciale si banci private (24%), fonduri de pensii si societati de asigurare (9%) si banci centrale si institutii oficiale (4%).

Sursa foto: Pixabay