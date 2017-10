"Selectia castigatorilor va fi realizata in doua etape. Duminica, 22 octombrie 2017, va fi organizata prima etapa, care va consta din extragerea bilelor care vor determina ziua emiterii si valoarea bonurilor castigatoare. Daca numarul cererilor de revendicare este mai mare de 100, va fi organizata cea de-a doua extragere, pentru determinarea celor maximum 100 de bonuri castigatoare", precizeaza MFP, potrivit Agerpres.

Extragerea va avea doua etape, respectiv una in care va fi extrasa bila pentru determinarea zilei emiterii bonurilor castigatoare, cu numere de la 1 la 30, si alta in care vor fi extrase 3 bile pentru determinarea valorii bonurilor castigatoare. Rezultatele extragerii vor fi publicate pe site-ul Ministerului Finantelor Publice (MFP), al Agentiei Nationale de Administrare Fiscala (ANAF) si al C.N. "Loteria Romana" (CNLR) pentru o perioada de minimum 30 de zile.

Comisia de supraveghere va fi formata din cate un reprezentant al Ministerului Finantelor Publice, al Agentiei Nationale de Administrare Fiscala si al Companiei Nationale Loteria Romana. Cererile de revendicare pot fi depuse incepand cu prima zi dupa efectuarea extragerii, timp de 30 de zile. Posesorii bonurilor castigatoare trebuie sa depuna bonurile fiscale (in original), copia actului de identitate si o cerere, la orice administratie fiscala din structura ANAF.

In situatia in care, dupa finalizarea perioadei de depunere a cererilor de revendicare, lista cuprinde cel mult 100 de cereri, premiul de 1 milion de lei este impartit persoanelor care le-au depus, dupa verificarea autenticitatii bonurilor castigatoare. Daca in urma centralizarii se constata depasirea numarului maxim de 100 de cereri de revendicare, va fi organizata a doua extragere in vederea determinarii a 100 de castigatori.

Sursa foto: Shutterstock