Ministrul Finantelor, Ionut Misa, vine cu precizari referitoare la modificarile fiscale pregatite pentru anul viitor. Reducerea de la 16% la 10%, primisa pentru 2018, se aplica atat veniturilor din salarii, cat si celor din chirii, dobanzi, pensii sau activitati agricole. In plus, ca noutate, cresc deducerile pentru cei cu salariul minim pe economie. Totodata, "taxa de solidaritate" se redenumeste in "contributie asiguratoare pentru munca". Din mutarea contributiilor de la angajator la angajat, Misa mentioneaza, insa, numai ce da bine!

"Avem astazi 4,85 milioane de salariati care vor plati un impozit mai mic pe veniturile din salarii. Sunt 10 milioane de romani care au depozite bancare si care vor plati astfel un impozit mai mic pe dobanzi. Sunt peste 250.000 de pensionari care au pensii mai mari de 2.000 lei si care vor plati dupa aceasta modificare un impozit redus pe suma care depaseste acest prag de 2.000 de lei. Sunt peste 500.000 de cetateni care vor plati un impozit mai mic pe veniturile din activitati independente sau din drepturi de autor, inclusiv o mare parte dintre jurnalisti (dar contributii sociale mai mari-n.r.). Toti romanii care au inchiriat o locuinta, un teren sau alte bunuri vor plati, de asemenea, un impozit redus pe chiria primita (dar dublu contributii la sanatate -n.r.). Toti romanii si firmele care desfasoara activitati agricole vor plati un impozit redus de 10% pentru veniturile obtinute", a afirmat Misa la inceputul sedintei de guvern, scrie Agerpres.

El a precizat ca o alta masura fiscala avuta in vedere se refera la cei cu salariul minim, care "vor ramane cu mai multi bani in mana dupa aplicarea taxelor si impozitelor".

Deduceri mai mari, salarii mai mici

"Se prevede cresterea cu 60% a deducerilor personale pentru romanii cu salarii mici, ceea ce inseamna ca acestia vor ramane cu mai multi bani in mana dupa aplicarea taxelor si impozitelor. Astfel, pentru cei cu salariul minim, suma scutita de impozit va creste de la 300 lei la 510 lei, iar in cazul celor care au copii sau alte persoane in intretinere se mai adauga o suma de 160 lei pentru fiecare copil fata de 100 lei in prezent", a explicat ministrul.

Insa si aici Misa a omis sa precizeze faptul ca mutarea contributiilor va diminua salariile nete, inclusiv pentru cei cu salariul minim pe economie.

El a mentionat doar ca, in urma trecerii contributiilor in dreptul salariatilor, "vor fi mai multi bani pentru pensie si sanatate pentru fiecare angajat".

"Contributiile scad cu doua puncte procentuale. Din totalul contributiilor, de la 39,25% platite azi la un salariu brut, ele se vor reduce si vor ajunge la 37,25%. Asta inseamna mai multe contributii in beneficiul salariatului. Din totalul de 22,75% contributii platite in dreptul firmei, 20 de puncte procentuale trec in dreptul salariatului. In total, din salariul brut, 35% vor fi contributii platite de angajator in numele salariatului, deci vor fi mai multi bani pentru pensie si sanatate pentru fiecare angajat. Contributiile ramase in sarcina angajatorului, respectiv 2,75% dupa transferul de 20 de puncte la salariat, scad, de asemenea, la 2,25% si vor acoperi riscurile de somaj, accidente, concediu medical, creante salariale. Toate acestea vor fi cuprinse intr-o singura contributie, care se va numi contributie asiguratoare pentru munca", a aratat Misa.

Contributii mai putine, dar mai consistente

Ministrul Finantelor a mentionat ca, astfel, numarul de contributii platite in prezent de salariat si angajator se va reduce de la 9 la 3: CAS, CASS, contributia asiguratoare pentru munca. Totodata, el a mentionat ca vor scadea si contributiile de pensie, pentru conditii deosebite sau speciale de munca.

"CAS-ul pentru conditii deosebite de munca scade de la 31,3% la 29% cu minus 2,3 puncte procentuale. CAS-ul pentru conditii speciale de munca scade de la 36,3% la 33%, cu 3,3 puncte procentuale", a sustinut Ionut Misa.