Guvernul condus de Sorin Grindeanu promite imbunatatirea cadrului legislativ de reglementare in vederea sustinerii sistemului comertului electronic si a modernizarii comertului cu amanuntul prin mijloace media electronice in concordanta cu serviciile online transfrontaliere si asigurarea securitatii, dar si un cadrul de reglementare nou.

Noul Guvern nu a creionat, per total, multe strategii in ceea ce priveste piata de eCommerce, in programul de guvernare regasindu-se doar cateva puncte care ating, in mod direct, zona de comert electronic si inovatie.

Cabinetul Sorin Grindeanu spune ca, in urmatorii ani, va pregati si va pune pe picioare cadrul de reglementare in vederea solutionarii disputelor cauzate de mijloacele online, conform recomandarilor Uniunii Europene si Strategiei Nationale pentru AgendaDigitala.

Totodata, fara a oferi statistici sau estimari, Guvernul promite ”dezvoltarea permanenta si folosirea infrastructurii bazate pe IT&C pentru interconectarea si facilitarea colaborarii echipelor de cercetare indiferent de localizarea fiecareia din punct de vedere geografic”, dar si dezvoltarea unor „poluri de excelenta” pe domenii conexe IT&C prin participarea mediului academic si de afaceri.

O alta prioritate a Guvernului va fi cresterea participarii Romaniei in cadrul proiectelor internationale din domeniul inovarii, cercetarii - dezvoltarii in IT&C, atat prin intermediul programelor de specializare pe inovatie, consolidarea cercetarii si dezvoltarii si sprijinirea resurselor din cercetare, dezvoltare si inovare.

Pentru sectorul eCommerce, Guvernul promite integrarea informatica, informationala si logistica superioara a operatorilor postali cu IMM/magazine online, pentru sprijinirea competitivitatii economice a firmelor in sectorul comertului electronic.