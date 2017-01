Aceasta consecinta este un efect al suprematiei tehnologice, care in ultima perioada a cunoscut o dinamica ce nu are echivalent in industrie, astfel incat producatorii care nu tin pasul sunt victime sigure ale procesului evolutiv.

De curand, BlackBerry a anuntat ca va inchide business-ul de fabricare a telefoanelor, dar ca va pastra numele BlackBerry, conform cio.com. Aceasta se poate intampla deoarece compania a incheiat un contract de licenta cu o companie indoneziana care va fabrica, distribui si promova device-uri branduite cu numele BrackBerry si care vor functiona pe baza unui soft detinut de aceeasi companie.

In aceeasi situatie se afla si Nokia. Compania a abandonat activitatea de fabricare a telefoanelor si si-a transferat numele sub licenta, precum si mai multe brevete catre doua companii – una de origine chineza si o alta de origine finlandeza – care vor lucra impreuna pentru a produce telefoane mobile marca Nokia.

Ambele companii producatoare de telefoane mobile si-au abandonat business-urile care nu mai erau profitabile si s-au concentrat pe alte activitati care promiteau sa aduca mai mult profit. Si pentru ambele companii o parte din strategia de exit a fost sa obtina cat mai mult profit de pe urma software-lui pe care l-au dezvoltat, si de care nu mai aveau nevoie, dar si de pe urma drepturilor de proprietate intelectuala.

Cum este posibila aceasta situatie din punct de vedere legal?

Producatorii mari precum: BlackBerry si Nokia, care acum 10 ani dominau piata produselor de profil, din imposibilitatea de a tine pasul evolutiilor inregistrate, au fost nevoiti sa gaseasca solutii alternative pentru salvarea brandurilor si obtinerea unor profiturilor.

Instrumentul prin care producatorii au reusit sa obtina profituri in baza renumelui marcilor lor este acordarea unor licente pe marca si software catre terti care beneficiaza de mijloacele necesare pentru dezvoltarea programelor.

Care sunt avantajele pentru Licentiator?

daca s-a acordat o licenta pe marca, atunci rolul Licentiatorului este destul de redus. In schimbul redeventei, licentiatul se va ingriji doar de modalitatea in care este folosita marca si de a actiona impotriva incalcarilor savarsite de terti.

daca s-a acordat licenta si pe marca si pe software, atunci Licentiatorul va focusa toate resursele pentru dezvoltarea softului, care pentru unele companii reprezinta solutia ideala.

Care sunt avantajele pentru Licentiat?

Licentiatul, care de cele mai multe ori este cel care fabrica bunurile, va intra pe o piata ca un jucator puternic, bucurandu-se de notorietatea marcii si de tot marketingul existent. Asadar, cheltuielile de marketing vor fi directioate catre costul redeventei, cu certitudinea ca marca sub care sunt lansate produsele se bucura de notorietate si de succes.

Ce inseamna din punct de vedere legal sa vinzi o licenta de software?

Desi in media apare deseori sintagma de vanzare a unei licente de software, este impropriu spus, deoarece daca ne-am referi in termeni populari nimic nu se vinde, totul se inchiriaza.

Asadar, drepturile asupra marcii si a programului pentru calculator raman la titularul - Licentiator, iar beneficiarul – Licentiat va putea doar utiliza marca/ software-ul.

Avand in vedere implicatiile financiare, titularii marcilor si a programelor de calculator opteaza de cele mai multe ori pentru acordarea unor licente neexclusive si netransferabile. In acest sens, interesul este de a extinde multiplicarea veniturilor.

Pe ce perioada se poate desfasura un astfel de contract

In practica, contractele de licenta se incheie fie pe toata perioada de existenta a marcii, cu obligatia titularului de a reinnoi drepturile asupra marcii si a software-ului, fie pe o perioada determinata.

Exista si contracte de licenta incheiate pe perioada nelimitata, insa avand in vedere faptul ca contractul de licenta, este o subspecie a contractului de inchiriere, este de esenta contractului ca acesta sa fie limitat in timp.

”Pentru o protectie cat mai eficienta a dreptului, Licentiatorii trebuie sa fie diligenti cu privire la modalitatea in care este utilizata marca sau software-ul. De asemenea, Licentiatorii trebuie sa monitorizeze marcile lor, pentru a bloca orice inregistrare ulterioara a unei marci ulterioare identice/ similare.O modalitate foarte activa de a delimita raporturile dintre Licentiat si Licentiator este stabilirea unor clauze contractuale care sa asigure eliminarea practicilor neloiale”, a declarat Raluca Ileana, associate Cosmovici Intellectual Property.

Sursa foto: Shutterstock: Worawee Meepian