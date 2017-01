Contactat de wall-street.ro, Andrei Pitis, fondator si actual CEO al Vector Watch, puncteaza ca “Viziunea este de a construi un centru de dezvoltare de top al Fitbit la Bucuresti ce va include atat echipe de product management, cat si de design, dezvoltare software si research”.

“Smartwatch-ul cu autonomie de 30 de zile, alaturi de echipa si platforma software, se unesc cu Fitbit, unul dintre principalii jucatori pe piata de wearables pe plan mondial. Consideram ca este un prag important si momentul in care vom incepe sa construim si alte device-uri uimitoare, facilitand noi experiente, folosindu-ne de know how-ul Fitbit si a comunitatii globale”, conform Vector Watch.

Produsele Vector Watch se gasesc in total in 25 de piete, inclusiv in Romania. Cele mai recente intrari au fost in tari exotice - Filipine, Malaezia, Singapore, Thailanda dar si tarile baltice.

Valoarea tranzactiei nu a fost facuta publica. Echipa din Romania, dar si din afara tarii, va ramane neafectata de tranzactie, subliniaza oficialii companiei, spunand chiar ca vor mai angaja in viitorul apropiat.

Device-urile Vector Watch vor continua sa functioneze, garantiile ramanand valabile, insa dezvoltatorii nu vor mai putea crea noi stream-uri si nici hardware-uri noi nu vor mai fi create.

Vector Watch este o companie fondata in toamna lui 2013 de catre Andrei Pitis, Dan Tudose si Irina Alexandru.

Ei au inceput proiectul fiind sprijiniti cu 0,5 milioane de euro din partea Gecad, fond de investitii al carui partener fondator este Radu Georgescu. Anul trecut, compania a primit o noua runda de finantare, in valoare de cinci milioane de dolari, aceasta investitie fiind oferita Gecad Group (cel mai important actionar al companiei), fondul Catalyst Romania si de un grup de investitori privati dupa cum urmeaza: Radu Apostolescu si Bogdan Vlad (antreprenori si investitori, cofondatori eMAG), precum si Mihai Popescu (cu o experienta de 23 de ani in dezvoltarea de platforme informatice si servicii IT).

