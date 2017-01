Carbon, primul incubator din Romania care sprijina start-up-urile din industria de gaming, a obtinut un succes in cadrul uneia dintre cele mai importante competitii destinata jocurilor indie. Jocul romanesc Link Twin a ocupat locul 2 la The Very Big Indie Pitch, competitie ce s-a desfasurat in cadrul Pocket Gamer Connects London (16-17 ianuarie), cea mai mare conferinta de business de mobile games din Europa.

“Ne onoreaza ca Link Twin a fost recunoscut la una din cele mai importante competitii dedicate jocurilor indie. Premiul reprezinta un motiv in plus de bucurie pentru ca am reusit sa aratam intregii lumi dovada creativitatii si al potentialului urias pe care il are industria de gaming din Romania,” a declarat Catalin Butnariu, general manager Carbon.

37 de jocuri s-au inscris pentru competitia The Very Big Indie Pitch din acest an. Alaturi de Link Twin, au mai fost premiate jocurile Mona Lisa (locul 1) si Starbeard (locul 3).

Link Twin a fost lansat, in exclusivitate, in 2016, pe telefoanele Samsung, prin programul Games For Samsung , iar de la mijlocul lunii februarie, va fi lansat global, pe iOS si Android.

Link Twin este o poveste introspectiva, o meditatie asupra pierderii, prezentata printr-un joc tip puzzle care pune mintea la contributie in moduri neasteptate, cu arta vizuala uimitoare si o coloana sonora obsesiva. Jocul exploreaza, de-a lungul celor 5 capitole si 100 de nivele, legatura inexplicabila dintre doua personaje misterioase, legatura care se dezvaluie pe masura ce acestea exploreaza o lume inselatoare, plina de peisaje fantastice.

Link Twin este un joc produs de studioul Lorraine si publicat de Carbon.

Carbon este primul incubator din Romania care isi propune sa dezvolte industria de gaming si a fost creat intr-un spatiu al Europei de Est care s-a afirmat in ultimii ani prin numarul tot mai mare al dezvoltatorilor de jocuri. Carbon sprijina antreprenorii regionali din zona de gaming, ajutandu-i sa creeze jocuri unice si sa puna bazele unor businessuri viabile. Incubatorul ofera o finantare directa de pana la 50.000 de dolari pe proiect, precum si servicii personalizate de consiliere, in functie de necesitatile individuale ale businessurilor.