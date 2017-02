Solutia Parking Spotter, dezvoltata de echipa de dezvoltatori romani cu vasta experienta si competenta in analiza video si cloud computing, reprezentata de Ovidiu Ciurte, product owner, a castigat competitia internationala de programare Milestone Community Kickstarter 2017, fiind recompensata cu un premiu in suma de 10.000 dolari in cash, plus valoarea de 40.000 dolari in servicii de marketing si software development.

In cadrul acestei experiente echipa Parking Spotter a beneficiat de suportul companiei Helinick, reprezentata in SUA de Mihai Gheorghe si Vlad Craciunescu.

Initiativa startup Parking Spotter, creionata la Cluj in urma cu mai bine de un an de zile, a coagulat in jurul ei mai multi dezvoltatori din Romania. Impreuna, acestia au scris o frumoasa poveste de succes. ”Milestone Kickstarter Contest 2017 a reprezentat pentru Parking Spotter un real castig, inca din momentul in care am fost selectati printre cei cinci finalisti. Inca de atunci am stiut ca vom beneficia de expunere si feed-back din partea Comunitatii Milestone si a liderilor din industrie – ceea ce s-a si intamplat. Este cel mai important lucru, din punctul meu de vedere.

La finalul evenimentului, cand am fost premiati cu ”The Milestone Kickstarter 2017”, am primit validarea clara pentru Parking Spotter, ca suntem pe drumul cel bun. Dincolo de marea bucurie pe care am simtit-o, acest premiu reprezinta si o mare responsabilitate fata de cei care ne-au votat si si-au aratat increderea in produsul nostru, asa incat va asiguram ca vom continua sa facem din acest produs un succes de piata. Multumesc echipei Parking Spotter pentru eforturile pe care le-am facut impreuna, acest premiu este al nostru, al tuturor! Multumesc Helinick pentru suportul oferit pentru participarea la Milestone MIPS in America, unde ne-am vazut visul implinit!”, a declarat Ovidiu Ciurte, Product Owner Parking Spotter.

Milestone Systems este liderul global al industriei de platforme software deschise pentru management video. Compania a fost fondata in anul 1998 si opereaza acum ca o companie independenta, fiind parte a grupului Canon. Competitia Milestone Community Kickstarter 2017 s-a desfasurat in cadrul celei de-a XII-a editii a Milestone Integration Platform Symposium (MIPS), la San Antonio, Texas, SUA, fiind creata pentru a sustine programatorii din intreaga lume care vor sa dezvolte aplicatii dedicate sistemelor de securitate video.

O singura aplicatie, pentru toate locurile de parcare dintr-un oras sau tara

Ovidiu, sustinut de Mihai si Vlad, au participat la competitie cu proiectul Parking Spotter - o platforma software inovatoare ce analizeaza datele provenite de la camerele de supraveghere video amplasate in parcari pentru a transmite informatii atat soferilor, cat si managerilor unor astfel de locatii.

Astfel, atunci cand un sofer intra intr-o parcare in care este instalata o asemenea solutie, va primi prin intermediul unei aplicatii mobile informatii legate de locurile de parcare libere aflate in proximitatea utilizatorului, in acel complex.

Aplicatia va putea fi folosita si pentru a realiza plata, pentru a comunica live cu managerul parcarii sau pentru a gasi masina personala, la intoarcere. Se elimina astfel cazurile in care trebuie sa ne petrecem mult prea multe minute pentru a ne gasi masina parcata.

In concluzie, aplicatia va oferi utilizatorilor o experienta completa de parcare, de la identificarea locurilor disponibile, ghidarea soferilor catre cel mai apropiat loc si plata taxei de parcare, daca este o parcare cu plata, toate intr-o singura platforma.

Aplicatia este, de asemenea, utila si managerilor de parcari. Solutia software permite descarcarea de rapoarte complexe, care cuprind numarul de masini prezente in parcare, numarul de locuri goale sau cele mai aglomerate sectoare. In plus, se poate realiza o geolocalizare a diferitelor incidente (parcare pe loc interzis, furturi, accidente etc.) din parcare, astfel incat personalul de securitate sa poata ajunge rapid la locatiile respective.

De la idee la implementare

Acest proiect a fost realizat pornind de la avantajele pe care tehnologiile Axis Communications IP CCTV si Milestone le aduc acestui sector de business – parcarile. „Pornind de la ideea ca majoritatea parcarilor din lume au instalate camere video, din ratiuni de securitate, am considerat ca putem sa refolosim aceasta infrastructura pentru a obtine si alte informatii extrem de utile, cum ar fi disponibilitatea locurilor de parcare”, a adaugat Ovidiu Ciurte. Astfel, spre deosebire de un senzor traditional, care poate sa acopere un singur loc de parcare si care necesita o infrastructura noua, in cazul analizei video cu o singura licenta de camera pot fi acoperite 10 sau 20 de locuri de parcare, in functie de pozitionarea echipamentului, reutilizand infrastructura CCTV existenta. In plus, camerele Axis au si rolul de a creste nivelul de securitate al masinilor si bunurilor din ele, printr-o supraveghere permanenta, 24x7.