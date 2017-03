Bogdan Bocse si Cosmin Nicula au lansat Visage Cloud la inceputul lunii februarie. E prima solutie de recunoastere faciala lansata in Romania si poate fi folosita pe viitor in solutii de supraveghere inteligenta, dar si in marketing si publicitate. Visage Cloud poate recunoaste fete, comparate cu o baza de date, dintr-o imagine sau un video.

"Am facut brainstorming inainte sa ne apucam de treaba, eu si Cosmin, cofondatorul meu. Domeniul acesta se afla intr-un punct de inflexiune. Se face trecerea de la early adoption spre mainstream si se investeste interes, inclusiv de companiile mari. Am pus in balanta doua lucruri - ce stim noi sa facem tehnic si care este domeniul pe care creste interesul foarte mult in perioada aceasta? Dupa ce am tras linie si am adunat mai multe idei, am ajuns la concluzia ca recunoasterea faciala e un domeniu in care am vrea sa ne implicam", a spus Bocse la Ziua Zero.

"Am construit solutia in sase luni. E mult mai usor decat acum patru ani sa faci o solutie. Au existat in comunitatea stiintifica niste descoperiri privind retelele neurale si de convolutie. Modelele folosite in piata sunt similare cu felul in care proceseaza mintea umana imaginile si fetele", a spus fondatorul Visage Cloud.

Modelul de business pentru Visage Cloud

"In primul rand, avem doua variante pentru modelul de business. Una e software as a service, iar cealalta e o solutie on premise, cu o licenta periodica. In principiu, focusul nostru e pe solutii on premise. In spatiul SaaS sunt jucatori mari, cum ar fi Amazon si Microsoft. Ceea ce credem ca lipseste e o solutie pe care clientul sa o ia on premise, in cazul ca vrea un control mai bun asupra datelor si o solutie care sa nu te tina locked in. Sunt solutii unde clientul nu are datele si e blocat. In abordarea noastra, chestia asta e posibila inclusiv cu solutia SaaS. Dam utilizatorului toate datele de care are nevoie sa-si ruleze independent modelele sau sa-si stocheze datele care rezulta in urma recunoasterii", a spus Bogdan Bocse.

Testele pe un esantion de 50.000 de persoane au ajuns la un rezultat de acuratete de 92-93%.

Ca domenii de aplicabilitate, Bogdan a identificat deja doua industrii mari. "Din primele reactii pe care le-am primit, am observat ca multi se grupeaza in zona de smart surveillance, iar o parte mai mica se grupeaza in zona de marketing-advertising. In privinta celei de-a doua abordari, vorbim de fidelizarea clientilor, de exemplu, daca a cumparat de trei ori, sa stii sa-i dai o oferta. Mai putem face digital indoor advertising - panouri publicitare care-si schimba continutul in functie de audienta din camera. Daca sunt mai multi barbati sau femei, daca au o anumita varsta. Poti face si rapoarte de audienta si structura demografica a vadului comercial", a spus creatorul Visage Cloud.

La nivel de costuri, solutia poate fi instalata la fata locului sau prin Cloud, dar abonamentele sunt lunare. "Pentru un sistem mic ar fi vorba de sute de euro pe luna. Suntem multe variabile care intra in calculul de cost, inclusiv in costul nostru de infrastructura. Asta depinde de cate camere sunt, ce calitate au. In functie de toate variabilele acestea, cand suntem fata in fata cu un client, facem un calcul", spune Bocse.

Planurile Visage Cloud

Pentru 2017, Visage Cloud sunt in validarea produsului. Au trecut mai departe la preacceleratorul Innovations Labs si urmeaza sa primeasca mentorat de business.

"E un domeniu foarte hyped. Sunt asteptari foarte mari in zona aceasta. Ca de obicei, unele asteptari vor fi frustrate. Nu cred ca vom avea un Skynet in urmatorii 20 de ani, dar cred ca este o industrie sau un fenomen care va afecta profund economia. Multe joburi vor fi inlocuite de inteligenta artificiala, de sisteme automatizate sau semiautomatizate, iar asta se va intampla in multe domenii, de la retail la auto", a spus Bocse.