Facebook Spaces este noua aplicatie lansata de compania americana, care permite utilizatorului sa isi petreaca timpul liber alaturi de prieteni intr-o realitate virtuala, ca si cum acele persoane s-ar afla in aceeasi camera.

Petrecerea timpului liber alaturi de prieteni si de membrii familiei creeaza unele dintre cele mai importante amintiri, insa apropierea fizica dintre persoane nu este intotdeauna posibila. Acesta este punctul in care intervine realitatea virtuala. Facebook a lansat un nou serviciu, Facebook Spaces, o noua aplicatie care permite utilizatorului sa isi petreaca timpul liber alaturi de prieteni si de rude intr-un mediu virtual interactiv, ca si cum acele persoane s-ar afla in aceeasi camera, potrivit News.ro.

In Facebook Spaces poti sa iti creezi identitatea care sa te reprezinte

Alege una dintre fotografiile tale de pe Facebook si vei avea la dispozitie o gama de optiuni pentru personalizarea avatarului VR. Incepe cu una dintre acele optiuni, apoi poti sa continui personalizarea profilului VR pana vei fi multumit de rezultat. Poti sa iti schimbati culoarea ochilor, coafura, expresiile faciale, pana cand noul avatar VR se va potrivi cu identitatea ta. Totul iti permite sa devii tu insuti, asa cum iti doresti.

Impartasiti-va experientele cu prietenii

Dupa ce v-ati decis in privinta aspectului fizic al avatarului, plonjati in aceasta experienta si invitati-va prietenii de pe Facebook sa vina alaturi de voi.

Puteti sa desenati in aer cu un marker virtual pentru a crea absolut tot ceea ce ati visat vreodatta, de la o palarie decorativa si pana la o plansa manuala a jocului ”X si 0”. De asemenea, vei avea la dispozitie varietatea larga de continuturi Facebook pe care poti sa le vizualizezi in VR alaturi de prieteni, inclusiv videouri la 360 de grade si fotografii care sa te ”transporte” in locuri noi. Poti sa retraiesti amintiri personale din Timeline sau chiar sa iti creezi unele noi.

Invita pe toata lumea sa ti se alature

De ce s-ar amuza doar utilizatorii VR? Facebook Spaces va permite sa telefonati cu usurinta unui prieten din lumea reala, prin serviciul video al aplicatiei Messenger, asadar puteti sa invitati multe persoane in spatiul vostru VR. Utilizatorii pot sa raspunda apelului video de pe telefoanele lor mobile, pentru a deschide instantaneu o fereastra spre lumea voastra virtuala. Indiferent daca vreti sa le aratati cele mai recente ”capodopere” 3D pe care le-ati desenat, sa partajati cu prietenii videoclipuri interesante realizate la 360 de grade sau pur si simplu sa petreceti timpul stand de vorba, Facebook Spaces este una dintre cele mai bune modalitati actuale ce permite apropierea intre oameni.

Desigur, exista si un selfie-stick. Folositi-l pentru a face fotografii in timpul acestei experiente si impartasiti prietenilor de pe Facebook amintirile pe care vi le creati in VR.

Controlati-va experientele

Facebook Spaces doreste sa devina un loc confortabil pentru toti utilizatorii. Ei au control deplin asupra experientei VR, avand la dispozitie inclusiv optiunea de a opri aplicatia in orice moment. Prin apasarea butonului de ”Pauza”, utilizatorul este transportat intr-un spatiu linistit, in care acesta se poate relaxa departe de prieteni si de activitatile comune. Exista si o comanda ce permite reducerea la tacere a prietenilor sau indepartarea lor din spatiul vostru virtual. Facebook Spaces vizeaza conectarea cu prietenii si cu rudele pe care le cunoasteti foarte bine si in care aveti incredere.

Ce urmeaza?

Aplicatia Facebook Spaces a fost lansata in versiune beta pentru Oculus Rift si Touch, marti, si poate fi descarcata din magazinul online Oculus Store.

Facebook va adauga pe parcurs noi functii, pe baza raspunsurilor primite de la utilizatori, si va continua sa exploreze elementele care fac experientele de socializare VR sa devina semnificative. Noua aplicatie este doar una dintre primele tehnologii de socializare VR. In viitor, Facebook va continua sa transforme modul in care oamenii din lumea intreaga raman conectati in comunitatile lor si cu persoanele care le sunt cel mai apropiate.

