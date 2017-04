Conform unei informatii vehiculate de The Wall Street Journal, Google ia in calcul in prezent includerea unui instrument care sa blocheze reclamele in ambele versiuni ale browser-ului Chrome, atat pentru desktop, cat si pentru mobil, transmite News.ro.

Insa optiunea celor de la Google nu va bloca toate reclamele, fara discriminare, ci doar pe cele “inacceptabile”, conform organizatiei “Coalition for Better Ads”. Ar urma sa fie blocate pop-up-urile, clipurile video care pornesc automat, reclamele care acopera mare parte din ecran precum si cele care sunt afisate chiar inainte de a intra pe un site.

In plus, cei de la Google dezbat modalitatea in care va functiona optiunea adblock din Chrome. Una dintre variante ar fi blocarea simpla a reclamelor neconforme, cum fac si aplicatiile actuale de tip adblock.

Pe de alta parte, Google ia in considere si o varianta mai drastica, care presupune blocarea tuturor reclamelor de pe un site care abuzeaza de reclame neconforme cu standardele stabilite de “Coalition for Better Ads”.

Ceea ce este interesant in abordarea celor de la Google este ca, astfel, gigantul american poate impune niste standarde pentru advertising-ul online si, in acelasi timp, reclamele sale nu ar mai fi blocare de terti.

Daca aceasta informatie se adevereste, iar Chrome va include intr-adevar un adblock, Google ar ajunge sa aiba controlul asupra celui mai folosit instrument de blocare a reclamelor online.

Sursa foto: Shutterstock/l i g h t p o e t