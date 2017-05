TotalSoft, unul dintre cei mai importanti dezvoltatori de software din Romania si parte a companiei inovatoare Logo Yaz?l?m A.S (Logo), anunta numirea lui Yusuf Önder Eren in functia de Chief Executive Officer, pentru a gestiona planurile de dezvoltare la nivel international ale companiei si cresterea acesteia pe termen lung. Yusuf Önder Eren il inlocuieste pe Liviu Dragan, care va continua sa faca parte parte din organizatie, in calitate de membru al Consiliului de Administratie.

Yusuf Önder Eren, care preia conducerea operatiunilor TotalSoft, aduce peste 40 de ani de experienta in managementul afacerilor, ocupand anterior functii executive in mai multe companii internationale. Acesta este membru in Consiliul de Administratie al TotalSoft din luna septembrie a anului trecut, precum si membru in Consiliul de Administratie al Logo de sapte ani. Cariera si proiectele sale de succes cuprind dezvoltarea si extinderea pe noi piete ale unor companii din domenii precum IT, energie, constructii si retail.

“Dorim sa-i multumim lui Liviu Dragan, unul dintre pionierii sectorului IT din Romania, care, impreuna cu o echipa de profesionisti, a dezvoltat TotalSoft”, a declarat Tugrul Tekbulut,‎ Presedinte al Consiliului de Administratie, Logo, compania care detine TotalSoft.

Tugrul Tekbulut a adaugat: “TotalSoft joaca un rol important in strategia noastra de crestere si extindere la nivel global si suntem convinsi ca sub conducerea lui Yusuf Önder Eren compania va inainta in noi segmente de piata. Totodata, obiectivul nostru este sa capitalizam in continuare pe solutiile si produsele TotalSoft, precum Charisma si solutiile software pentru industria de leasing. Suntem dornici sa investim atat in oameni, cat si in tehnologie. Scopul nostru este sa promovam in continuare brand-ul Charisma si sa dezvoltam solutiile pentru industria financiara, pentru a le face cunoscute pe pietele internationale”.

Logo Yazılım A.S, cel mai mare furnizor independent de software din Turcia, cu o echipa de aproape 600 de angajati si 800 de parteneri de afaceri, a achizitionat TotalSoft in toamna anului trecut, ca parte a strategiei sale de a se extinde la nivel global.