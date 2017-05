UPC Romania , parte a grupului Liberty Global, a incheiat trimestrul I 2017 cu rezultate in crestere, comparativ cu aceeasi perioada a anului precedent. Astfel, compania a atras peste 140.000 de contracte noi in primul trimestru si venituri in crestere cu 6%, in lei, fata de aceeasi perioada a anului precedent.

Principalele rezultate din T1 2017:

• Un total de 140.400 de abonamente noi fata de aceeasi perioada a anului trecut, sustinut de cresterea performantei pe toate segmentele de business

• Extinderea ariei de acoperire a serviciilor digitale UPC cu aproximativ 255.000 de case, reprezentand o crestere cu aproape 10% fata de aceeasi perioada a anului trecut

• 6,7% mai multi clienti de televiziune digitala, 8,7% mai multi clienti de internet si 17,5% mai multi clienti de telefonie comparativ cu T1 2016

• Cresterea veniturilor nete UPC de aproape 6% in lei in T1 2017, comparativ cu acelasi trimestru al anului trecut. Focus pe extinderea ariei de acoperire cu servicii digitale.

La sfarsitul lui martie 2017, serviciile digitale UPC sunt disponibile pentru 2.877.000 de gospodarii din Romania, reprezentand o crestere anuala de aproape 10%.

Cresterea tuturor segmentelor de business si a veniturilor

Numarul abonamentelor a ajuns la un total de 2.291.100 la sfarsitul primului trimestru, pe toate segmentele: televiziune, internet si telefonie. Fata de aceeasi perioada a anului trecut, compania are un total de 140.400 de abonamente noi si isi continua cresterea confirmata in ultimii ani.

Peste 70% dintre clientii UPC de televiziune sunt abonati ai televiziunii digitale, iar dintre acestia, aproape 50.000 au ales deja media-box-ul inovator HORIZON, recent lansat, care ofera o experienta de televiziune complet noua clientilor nostri. Rata rapida de adoptie a modem-ului nostru Wi-Fi de ultima generatie continua, peste 40% dintre clientii UPC de internet avand acasa modemul Connect Box. De asemenea, din ce in ce mai multi clienti utilizeaza aplicatiile companiei si serviciile din afara casei (My UPC, Wi-Free, Horizon Go), ca parte a experientei complete UPC.

Veniturile in lei ale UPC Romania au crescut cu aproape 6% comparativ cu perioada similara a anului trecut, de la 168,6 milioane lei in T1 2016 la 178,4 milioane lei in T1 2017.

Principalii concurenti ai UPC sunt Orange, Vodafone, Telekom si RCS&RDS.