Veniturile din servicii de comunicatii ale Vodafone Romania, al doilea jucator de pe piata locala de telefonie mobila, au atins 707,2 milioane euro in ultimul an fiscal, inceput la 1 aprilie 2016 si incheiat la 31 martie 2017, in crestere cu 2,7% fata de anul fiscal precedent, a anuntat compania.