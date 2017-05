TP-Link Romania, liderul pietei locale de echipamente WLAN, are un nou manager general din aceasta luna, in persoana lui Zick Zhao. De profesie, inginer, Zick Zhao a absolvit Universitatea de Electronica si Tehnologie din China. S-a alaturat echipei TP-Link in iulie 2015, iar in luna noiembrie a aceluiasi an a preluat pozitia de manager de vanzari in cadrul reprezentantei TP-Link din Polonia.