De la lansarea serviciului Orange 4G la nivel national in 2014, traficul de date la viteze 4G a crescut de 128 de ori, demonstrand nevoia tot mai ridicata de conectivitate. Si ultimul an a pastrat tendinta ascendenta de conectivitate sporita. Astfel, traficul 4G a crescut de patru ori in T1 2017 vs T1 2016.