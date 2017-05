Alex Conu, fotograf ale carui proiecte au facut inconjurul lumii, a fost gazda unei expozitii inedite, iar participantii au avut ocazia sa ii admire fotografiile, redate pe televizoare LG OLED 4K de ultima generatie, dar si sa descopere detalii mai putin cunoscute despre acest fenomen spectaculos, despre cum poate fi surprins cat mai bine si cum poate fi redat cat mai aproape de realitate.

Fotografiile si video-urile surprinse de Alex, redate pe aceste dispozitive, au reusit sa transpuna privitorul in realitatea de dincolo de cercul polar, exact asa cum a fost surprinsa de fotograf.

Am ramas placut surprins in momentul in care mi-am privit pentru prima oara fotografiile cu aurora boreala pe un televizor LG OLED 4K. Cand vine vorba de fotografii care redau cerul nocturn, pentru a observa in conditii ideale perdelele luminoase care devin din violet verzi sau din roz albastre, e necesar un fundal negru perfect. Neavand un panou luminos in fundal si controland fiecare pixel astfel incat sa nu mai emita lumina, televizoarele LG OLED 4K ofera cea mai realista paleta de culori si, implicit, redau perfect frumusetea aurorei. A fost ca si cum eram din nou acolo, in locurile unde am reusit sa surprind aceste imagini

Alex Conu