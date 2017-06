Scrisoarea vine in contextul dezbaterilor legate de posibilele schimbari legislative care ar putea impiedica serviciile noi de tip UBER (proiectul de Ordonanta de Urgenta pentru modificarea legii 38/2003) fara a exista insa un demers pentru definirea si reglementarea acestor servicii noi, urmand modelul mai multor state din Uniunea Europeana si din toata lumea.

Mai jos, retransmitem integral scrisoarea semnata de organizatiile Smart Everything Everywhere, UrbanizeHUB, ETL Mobility Cluster, TechHub si Institute for Digital Government.

"Inovatia tehnologica a schimbat modul in care lucram, invatam, comunicam, calatorim sau facem afaceri. In multe privinte, ne-a schimbat chiar stilul de viata, mai ales intr-un oras mare. Si, desi tehnologia schimba modelele cu care am fost obisnuiti de-a lungul timpului, consideram ca aceasta schimbare este, in cele din urma, una buna. Pentru ca inseamna noi oportunitati economice pentru oameni si pentru orase, mai multa transparenta si eficienta. Intr-un cuvant: progres.

In ultimele zile, a avut loc o dezbatere aprinsa cu privire la posibilele schimbari legislative care ar putea impiedica serviciile noi de tip UBER care, in prezent, sunt utilizate de sute de mii de romani.

In acest context, dorim sa ne aratam sustinerea pentru dezvoltarea economiei digitale si pentru dreptul consumatorilor de a avea cat mai multe optiuni. In definitiv, nu este vorba despre o anumita companie, ci despre a incuraja servicii inovatoare si despre a gasi modalitati de integrare a acestora in cadrul legislativ, urmand modelul multor alte tari si avand in vedere, in primul rand, interesul oamenilor.

Nu este prima data cand tehnologia avanseaza inaintea cadrului de reglementare - este un proces firesc si este doar una dintre provocarile pe care le aduce progresul. Cu toate acestea, consideram ca este in interesul consumatorilor si al comunitatii sa beneficiem cat mai mult de avantajele pe care le aduce tehnologia.

Ne exprimam speranta ca Romania va accepta aceste inovatii si va gasi cele mai bune solutii, astfel incat sa beneficiem de cat mai multe optiuni, mai multe oportunitati economice si, in cele din urma, orase in care sa traim mai bine.

Pentru ca ne dorim sa traim intr-o tara moderna si de succes, sustinem pe deplin toate eforturile care vizeaza transformarea digitala a Romaniei.

In acelasi timp, va rugam sa evitati orice masuri care ar favoriza trecutul in detrimentul viitorului si care ar aduce beneficii celor putini in defavoarea celor multi care folosesc, in fiecare zi, servicii inovatoare”.