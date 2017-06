Cel mai mare retailer online din Romania ofera reduceri de pana la 35% la o gama variata de produse, cu ocazia campaniei IT & Mobile Days, care te conecteaza la cele mai bune oferte ale verii. Daca ai o viata activa si esti pasionat de tehnologie, am selectat pentru tine cinci smartwatch-uri in voga, bune si ieftine.

Nicio zi fara reduceri la eMAG. Noile oferte eMAG fac parte din campania IT & Mobile Days, in cadrul careia beneficiezi de reduceri de pana la 35%, pana pe 12 iunie.

Reduceri eMag: Smartwatch Samsung Gear S3

Cu un design aparte, de ceas premium adevarat, modelul Samsung Gear S3 are mai multe caracteristici care-l fac o oferta excelenta: difuzor incorporat care iti ofera posibilitatea de a raspunde la apeluri direct de pe dispozitivi, wifi si GPS, precum si accesul direct la toate aplicatiile. De asemenea, este conceput pentru a rezista zile intregi fara telefon sau reincarcare, este rezistent la praf si la apa si ofera posibilitatea de a face cumparaturi aproape oriunde folosesti cardul pentru ca accepta tehnologiile de plata MST (Magnetic Secure Transmission) si NFC (Near Field Communication). Il poti cumpara de aici.

Oferta eMag la Smartwatch Huawei Watch W1

Huawei Watch W1 combina designul elvetian clasic cu tehnologia de top. Fabricat din otel inoxidabil, are un ecran rotund din safir, fiind astfel foarte rezistent la zgarieturi. Se poate personaliza alegand una din cele peste 40 de interfete disponibile (clasic, notificari, sanatate si sport, fun). Se conecteaza la telefon prin intermediul bluetoooth-ului si este compatibil cu smartphone-urile care au sistem de operare iOS 8.2. si Android 4.3 sau versiunile ulterioare. Vezi pretul aici.

Smartwatch Vector Luna

Gadgetul Vector Luna este unul elegant, cu carcasa din otel inoxidabil si cu o curea din piele fin texturata. Ofera autonomie de pana la 30 de zile si este rezistent la apa de pana la 50 de metri. In plus, se poate personaliza alegand una dintre multiplele interfete disponibile in magazinul din aplicatia Vectorwatch. Mai multe detalii si pretul, aici.

Smartwatch iUni U18 Slim

Este un ceas inteligent prin intermediul caruia puteti efectua si primi apeluri, puteti salva mesaje memento, asculta muzica, avand totodata si functia de pedometru, sleepmonitor, pe langa cea de protejare impotriva pierderii sau furtului acestuia. Se conecteaza prin intermediul bluetooth-ului, are un ecran LCD de 1,5 inch si touchscreen capacitiv. Carcasa este din metal bine finisat si are o autonomie de trei ore timp de vorbire si 120 de ore in standby. Il poti cumpara de aici.

Smartwatch pentru copii iUni U11

Este un gadget cu GPS pentru siguranta copilului tau, prin intermediul caruia il poti monitoriza, iar in cazul in care acesta are nevoie de tine, poate apasa butonul SOS pentru a te apela. Poate fi folosit si ca un mini-telefon, prin introducerea unei cartele Micro SIM, iar copiii pot apasa butonul SOS pentru 3 s, pentru a apela familia. Parintii pot seta o arie sigura pentru copiii lor, iar daca aceasta arie este parasita, parintii vor primi un mesaj de avertizare. Vezi pretul aici.

WALL-STREET.RO foloseste unelte de marketing afiliat. Cumparand prin link-urile de mai sus, site-ul nostru primeste un comision din partea retailerilor pe care ii promovam.