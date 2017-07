Ravinder Takkar, CEO al Vodafone, se pregateste sa ii lase locul lui Murielle Lorilloux, insa, inainte de a isi prelua pozitia din India, a sustinut o ultima conferinta in care a subliniat cateva reusite, dar si provocari pe care le-a intampinat in cei trei ani petrecuti in functie. “Au trecut 7 ministri. Acum, ce ma deranjeaza in legatura cu noua legislatie care ar putea prevede taxarea cifrei de afaceri a companiilor, este aceasta lipsa de predictibilitate”, spune Ravinder Takkar.

“Nu consider ca o industrie care aduce atat de mult catre PIB al Romaniei ar trebui astfel taxata – platim si noi o multime de taxe si este normal sa o facem, este contributia noastra, nu fugim de ele. Platim taxe chiar si pe cifra de afaceri. O astfel de modificare, insa, va afecta orice companie mare”.

Provocarea nu este, deci, sa plateasca taxe, problema fiind predictibilitatea de care, din pacate, actualul Guvern nu a dat dofvada.

“Eu trebuie sa raspund in fata actionarilor, sa fac business plan-uri bazate pe realitatea dintr-un anumit moment. Daca aceste realitati se schimba, devine provocator. In loc sa ne gandim cum sa dezvoltam noi servicii care sa ajute cetatenii, cum sa avem o tehnologie mai buna si cum sa multumim oamenii, ne consumam energia pe alte planuri”, considera Takkar.

El recunoaste ca aceste propuneri sunt atat de noi incat, “sincer, nici nu stiu cum lucreaza aceste taxe, cum vor fi colectate, implementate…nu am o opinie extrem de clar, insa ma deranjeaza lipsa lor de predictibilitate”.

Ca in fiecare dintre cei trei ani ai sai la conducerea Vodafone, Ravinder a realizat o scurta lista de reusite cu care se mandreste.

Printre ele se numara faptul ca a reusit sa creasca baza de clienti trei ani consecutiv, intr-o piata care a devenit din ce in ce mai competitiva.

“De altfel, trebuie sa recunosc, inainte de a ajunge in Romania nu ma asteptam ca piata sa fie ATAT de concurentiala. A fost una dintre principalele provocari, insa si sursa de satisfactii”, puncteaza Ravinder. In ciuda concurentei acerbe, compania a reusit sa isi creasca constant si veniturile in tara, avand o crestere organica.

“Totodata, am contribuit important la penetrarea smartphone-urilor in Romania – penetrarea userilor de smartphone intre clientii nostri este de 60%. De asemenea, volumul de date in reteaua noastra a rescut cu 800% in trei ani, o crestere incredibila, in timp ce, daca ma gandesc la 4G, evolutia este de 25 de ori”, puncteaza CEO-ul Vodafone.

Totodata, atingand si subiectul roaming-ului, compania a reusit, tot in ultimii trei ani, sa semneze noi contracte de roaming, acestea fiind valabile in 111 tari din intreaga lume. La inceputul mandatului sau, contractele de roaming pe 4G erau in numar de 4.

“Fundamentul pe care se bazeaza, insa, o companie, si cu ce ma mandresc cel mai mult, este construirea unui mediu cat mai bun pentru angajati. Si concurentii nostri sunt invidiosi pentru ceea ce am construit in acesti ani”.

ANCOM si sfat pentru Murielle

Schimbarile care au avut loc in ultima perioada la ANCOM, numirea unui nou presedinte care, rapid, a demis toata conducerea anterioara fara niciun fel de consultari sau transparenta, nu starneste in mod special emotia lui Ravinder (sau cel putin, nu oficial).

“Marinescu (fostul presedinte ANCOM – n.r.) a stat multi ani la conducerea ANCOM, deci nu este deranjanta plecarea sa – cel putin nu s-au schimbat 7 presedinti, ca cei 7 ministri pe care i-am prins eu”, spune, zambind, Ravinder Takkar.

“Speranta mea este de stabilitate, inclusiv in relatiile ANCOM – Guvern, sa alinieze legislatiile si sa existe comunicare eficienta. Intr-o industrie ca a noastra, care se bazeaza pe infrastructura tehnologica, deci care necesita timp si predictibilitate pentru dezvoltare, este esential sa avem legislatie buna si predictibila”, subliniaza Ravinder.

Il intreb pe CEO-ul Vodafone ce sfat ar dori sa ofere viitorului CEO al companiei, frantuzoaica Murielle Lorilloux.

“Nu cred ca pot sa ii dau vreun sfat mai neobisnuit, este un CEO foarte experimentat si ii las business-ul intr-o stare destul de buna, pe care poate construi in continuare. I-as transmite, poate, sa fie flexibila, si sa aiba grija de modificarile legislative din Romania”, puncteaza Takkar.

Pana la venirea noului CEO la carma companiei, Vodafone va fi condusa din mai multe directii – seful pe Europa se va implica mai activ, Ravinder va ramane in board si, mai mult, Takkar considera ca toti managerii sunt extrem de bine pregatiti. “Va fi si o perioada mai libera, fiind concedii, deci nu vor exista probleme in perioada de tranzitie”.

De ce a plecat Takkar inainte de incheierea oficiala a mandatului? Raspunsul este destul de previzibil.

“Atunci cand te suna CEO-ul grupului sa iti propuna ceva, ii raspunzi si te gandesti bine. Asa este viata, si in cadrul Vodafone lucrurile se misca rapid. M-am gandit si mi s-a parut o propunere buna, un pas in fata, in cei 28 de ani in Grup. Da, intentia mea era sa raman in Romania o perioada mai lunga, nu stiam ce o sa se intample”, spune Ravinder.

Huawei, Ericsson sau Nokia pentru 5G? Inca nu am luat o decizie

Este inca prematur sa anunte un parteneriat oficial cu unul dintre jucatorii majori din piata de infrastructura si retelistica, in conditiile in care tehnologia 5G nu are inca standarde clare si comune. “Este dificil de spus ce jucator va avea standarde mai bune, mai ales ca ne despart de 5G inca cel putin 3 ani. Avem insa legaturi bune cu toti jucatorii din piata si, in final, decizia va fi luata in functie de cine este mai pregatit, cine se potriveste standardelor noastre”.

Lucrul cheie pe care trebuie sa il ai in minte atunci cand vorbesti despre 5G este sa nu gandesti doar in jurul vitezei, in jurul latimilor de banda. “Trebuie sa profiti de acestea prin aplicatii specializate, sa profiti de numarul de conexiuni posibile, sa gandesti smart – si aici pregatim, deja, servicii”.

Principalii concurenti ai Vodafone sunt Orange, Telekom, dar si RCS&RDS si UPC Romania.