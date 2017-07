CivicTech Romania are 10 membri fondatori, care se implica permanent in coordonarea proiectelor, a comunitatii de voluntari si a organizatiei in sine, si o comunitate de voluntari in permanenta crestere, din care fac parte deja 628 de specialisti din varii domenii conexe IT-ului.

“Ne asteptam ca numarul de oameni din Comunitatea CivicTechRO sa creasca in perioada urmatoare. Am invatat mult din experienta GovITHub si despre modalitatile de atragere a cat mai multor profesionisti. Credem ca rezultatele pe care o sa le prezentam public si proiectele ambitioase pe care ni le propunem vor reusi sa creasca numarul de oameni implicati peste ce a fost GovITHub”, spune Lucian Stuparu.

Modelul de business al CivicTech

“Ne dorim sa construim un model de business hibrid, nou pentru Romania, care sa imbine principiile de functionare ale unui start-up in tehnologie si cele ale unei organizatii non profit. Credem intr-o evolutie organica a organizatiei si vom anunta pe site-ul www.civictech.ro toate detaliile atunci cand vom fi gata sa implicam comunitatea in acest proces. Momentan, suntem inca in faza in care vrem sa vedem cum este primita initiativa CivicTechRO”, spune Lucian.

Sponsorizarile directe catre CivicTechRO le spun, de fapt, mult despre cat de bineveniti sunt in piata, dar pe termen lung ei nu cred ca sunt suficiente pentru a putea sustine numarul de proiecte pe care intentioneaza sa le faca.

“Asa ca in paralel urmarim si alte directii de finantare pentru proiectele noastre, precum granturi, proiecte europene, licitatii publice pentru servicii IT. Suntem deschisi parteneriatelor cu companii din mediul privat care ne impartasesc viziunea si speram sa putem dezvolta impreuna proiecte care vor aduce un impact social la o scara cat mai mare. Fara aportul tehnologic, hardware si big data sunt doua exemple, nu vom putea face mare lucru”, puncteaza specialistul in dezvoltare software.

In ceea ce priveste legaturile cu actualul guvern, cofondatorul proiectului spune ca abia s-au lansat, asadar nu au avut timp sa initieze un dialog cu actualul guvern, insa cateva proiecte au fost oficializate in regiune – Alba Iulia, DSU, ANZ. “Acestea au atras deja atentia unora dintre reprezentantii guvernamentali responsabili de digitalizare si date deschise, care vor sa ne cunoastem. In masura in care aceste discutii vor avea loc si se vor materializa in directii concrete de actiuni, vom fi primii care le anunta public”.

Toate proiectele CivicTechRO sunt construite folosind tehnologii Open Source (daca nu exista constrangeri de alt fel), iar acest lucru inseamna ca acel cod care sta in spatele programelor informatice construite de ei este disponibil prin licenta cu regim deschis si ca oricine se pricepe il poate imbunatati sau poate construi un proiect digital propriu, pornind de la structura informatica deja existenta.

“Acest lucru a facut posibil ca CivicTech Romania sa poata prelua si continua munca si unele din proiectele incepute in GovITHub fara restrictii sau limitari de natura legala. Prin proiectele noastre Open Source, in special cele pentru Alba Iulia si administratiile locale, ne dorim sa construim modele usor de replicat de solutii publice digitale pe care sa le punem la dispozitia altor institutii din Romania care pot beneficia de ele. Scurtam astfel timpul de dezvoltare si implementare si optimizam costurile de dezvoltare pentru solutii oarecum similare la nivel de tara, intrucat tehnologiile Open Source democratizeaza accesul la cod si impiedica monopolul unui furnizor sau altul in continuarea anumitor proiecte informatice”.

O alta sursa de proiecte spera sa fie comunitatea si societatea civila. “Ei cunosc mult mai bine decat noi realitatile cu care se confrunta Romania si detin modalitati de a testa solutiile noastre inca din faza de pilot. Nu avem timp si resurse sa dezvoltam mamuti”.

Targetul proiectelor

CivicTechRO are deja in lucru 8 proiecte publice pentru care s-au semnat deja acorduri de implementare cu institutiile beneficiare si vor mai urma si altele pe care le vor anunta in perioada urmatoare.

“Nu am fixat inca un target ca si numar de proiecte pe an, deoarece pentru noi e importanta si complexitatea proiectelor livrate si nu doar numarul acestora. In plus, implicarea specialistilor voluntari abia acum incepe si ne dorim ca multe din proiectele viitoare ale CivicTechRO sa ia nastere din ideile si munca lor. Avem insa o strategie prin care sa putem asigura scalabilitatea coordonarii paralele a unui numar mai mare de proiecte. Ce stim sigur ca putem avea un impact mare, asadar momentan ne concentram pe a livra, nu pe a promite”.

Cum ar vedea rezolvata problema interoperabilitatii institutiilor statului?

S-au scris infinite randuri despre frustrarile legate de interoperabilitatea sistemelor publice si s-au strans deja mii de idei de la cetateni despre cum ar putea fi rezolvata aceasta problema (prin initiative precum GovITHub sau maisimplu.gov.ro). Cum vad aceasta problema stringenta specialistii de la CivicTechRO?

“Ce va putem spune e ca, desi problemele par relativ simplu de rezolvat din afara sistemului, experienta noastra in cadrul Guvernului ne-a ajutat sa intelegem ca interoperabilitatea sistemului e de-o complexitate cu mult mai mare decat se vede la prima vedere. Totodata, experienta lucrului direct cu functionarii publici si cu factorii de decizie din institutiile centrale ne-a aratat ca prin multa rabdare, munca si mai ales prin implicarea unei comunitati mai largi de specialisti din mediul privat, se pot construi solutii care sa rezolve pas cu pas aceste probleme.

O mare parte din functionarii publici pe care i-am intalnit in perioada GovITHub sunt la fel de frustrati ca si cetatenii de faptul ca sistemele statului nu comunica intre ele si, mai important, e ca oamenii din sistem au si ei idei si solutii concrete despre cum ar putea fi rezolvate aceste probleme, dar din cauza restrictiilor bugetului institutional sau a complexitatii si riscurilor achizitiei de servicii IT nu actioneaza. Aici credem ca comunitatea CivicTechRo poate interveni si ajuta concret, asa cum s-a intamplat si la GovIThub”, subliniaza, diplomat, cofondatorul proiectului.

El continua spunand ca daca MCSI ar initia un dialog cu ei pe aceasta tema, printre primele proiecte pe care le-ar propune ar fi un proiect deja inceput la GovITHub, o platforma de autentificare unica in sistemele digitale publice ale statului, care sa permita cetatenilor sa interactioneze cu orice institutie, printr-un cont unic care sa centralizeze in timp tot istoricul acelui cetatean.

“Ulterior ar fi necesara integrarea acestui sistem de acces cu sistemele interne publice ale fiecarei institutii si, in timp, interoperabilitatea sistemelor de stat ar putea fi optimizata si prioritizata in functie de nevoile reale ale cetatenilor”.

Ce asteptari au de la actualul guvern?

Ca organizatie, tinerii isi doresc de la actualul Guvern sa accelereze digitalizarea serviciilor publice si transparentizarea datelor publice prin actiuni concrete. Credem cu tarie ca acest lucru ar aduce avantaje nesperate atat cetatenilor, cat mai ales Guvernului ca institutie, care ar putea astfel valorifica mai bine anumite decizii si si-ar putea eficientiza bugetul eliminand din birocratie, deservind totodata atat cetatenii cat si propriul aparat administrativ.

Mesaj pentru cei care ezita, inca, a se alatura CivicTechRO

WALL-STREET.ro doreste sa sprijine activ initiativele care pot duce la modernizarea Romaniei, indiferent de zonele de unde vin proiectele si ariile acoperite. Astfel, am rugat pe Lucian Stuparu sa transmita un mesaj catre cei care ezita a se alatura CivicTechRO.

“Ii invitam pe toti cei care au auzit de CivicTechRo sa ia legatura cu noi pentru a putea sa le raspundem la toate intrebarile si nelamuririle pe care probabil le au. Vom incerca sa raspundem fiecaruia in parte, suntem deschisi si nu avem pretentia ca le stim pe toate. De aceea ne dorim sa avem cat mai multi oameni alaturi de noi, care vor sa se implice activ, prin idei dar mai ales munca, in proiecte care ajuta intreaga societate. Astfel de oameni cautam: cei care au know-how, expertiza relevanta pentru proiectele in care se implica si care sunt gata sa contribuie concret la implementarea lor. Va asteptam pe www.civictechh.ro cu mai multe detalii!”.

Cum ti se pare proiectul CivicTech? In ce conditii consideri ca vor reusi sa faca o diferenta notabila in Romania? Te incurajam sa comentezi.