Consiliul Concurentei a sanctionat doua companii care activeaza pe piata IT cu amenzi in valoare totala de 8.009.695,55 lei (aproximativ 1,75 milioane euro) pentru trucarea unei proceduri de achizitie publica organizata de Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura (A.P.I.A.) in anul 2008, pentru atribuirea acordului-cadru pentru servicii de extindere si dezvoltare a sistemului informatic. Valoarea estimata a acordului-cadru a fost de 12.000.000 euro, fara T.V.A.