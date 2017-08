Conform informatiilor Zitec, proiectele livrate pentru clientii din Romania, Statele Unite ale Americii si Marea Britanie au generat cea mai mare parte a veniturilor companiei in primul semestru. Raportat strict la ponderea rulajului din strainatate in cifra de afaceri, aceasta s-a ridicat la circa 40%, cele mai multe dintre proiecte fiind destinate pietelor din Olanda, Statele Unite ale Americii, Elvetia si Marea Britanie.

„Anul trecut am ales sa renuntam la anumite directii de business, mai putin profitabile, si sa ne concentram pe domeniile principale din portofoliul Zitec, decizie care s-a validat prin rezultatele actuale. Dezvoltarea de software, consultanta si serviciile de digital marketing au fost in permanenta crestere, inclusiv in 2016, tendinta care s-a pastrat si in 2017. Astfel, in prima jumatate a anului, am inregistrat un avans al veniturilor de peste 30%, comparativ cu acelasi interval din 2016”, declara Alexandru Lapusan, CEO si Fondator Zitec.

Potrivit lui Lapusan, incasarile generate de serviciile de digital marketing au depasit 130.000 de euro in primele sase luni ale anului, iar la nivelul intregului an vor creste cu 50% fata de 2016, depasind valoarea de 300.000 de euro.

Echipa Zitec a deservit in primul semestru al acestui an un total de 90 de clienti, majoritatea din UE si din Statele Unite, care activeaza in industrii variate, de la retail, la travel, e-commerce, asigurari sau HoReCa.

Zitec in 2017: Extindere in tara, afaceri de 5 mil. euro si investitii de 400.000 de euro

Pana la finalul anului, planurile Zitec tintesc afaceri totale de peste 5 milioane de euro, pe fondul cererii ridicate din zona de dezvoltare software si marketing digital.

Anul acesta, compania va investi aproximativ 400.000 de euro atat in alte firme, cat si in dezvoltarea de produse proprii. In plus, intentioneaza sa se extinda in 2 orase cheie din tara, primii pasi in acest sens fiind facuti in luna mai a acestui an, cu o prima prezenta in afara Bucurestiului, si anume un birou Zitec in Brasov.

In ceea ce priveste echipa Zitec, aceasta numara in prezent 145 de specialisti in Bucuresti si Brasov, urmand sa ajunga pana la finalul lui 2017 la un total de circa 160 de colegi.