Bateriile zinc-aer ar putea inlocui clasicele baterii litiu-ion, avand in vedere o noua descoperire a cercetatorilor.

Bateriile zinc-aer folosesc zinc si oxigenul din aer pentru a oferi energie electrica. Datorita abundentei zincului pe planeta, acestea sunt mult mai ieftine de produs decat cele litiu-ion si pot stoca pana la cinci ori cantitatea de curent a unei baterii clasice.

Aceste baterii sunt folosite de obicei in aparatele auditive, in anumite camere foto dar si in dispozitive de semnalizare la nivel de trecere cu calea ferata. Motivul pentru care nu sunt folosite la scara mai larga este faptul ca sunt dificil de reincarcat, din cauza lipsei electrocatalizatorilor.

Sursa foto: Playtech.ro