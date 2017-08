General Electric, una dintre cele mai mari corporatii globale, specializate in solutii si sisteme electrice destinate activitatilor din domenii variate, a inaugurat noul sediul al centrului de software din Bucuresti, in care lucreaza circa 130 de angajati si unde exista planuri mari pentru extinderea activitatii din Romania.

General Electric a intrat pentru prima data in Romania in anul 1984, cu activitati in diferite sectoare de productie, insa bazele activiitatii de servicii software au fost puse abia in anul 2011, intr-o perioada in care, spun oficialii companiei, tara noastra se afla in cea mai buna perioada pentru demararea investitiilor si extinderii activitatii.

“Suntem in centrul unei schimbari si acesta este un lucru pozitiv. Ne uitam la tot ce se intampla pe plan global, la planurile cu viitorul tehnologiilor Internet of Things (IoT), la evolutia din sectoarele cheie. Aceste schimbari te ajuta sa cresti, sa evoluezi, sa te schimbi. Aceasta noua schimbare pentru centrul de servicii din Bucuresti este eminamente una buna si pozitiva. Odata cu mutarea si inaugurarea noii locatii pentru centrul de dezvoltare vedem cresteri de productivitate pentru toata activitatea desfasurata”, a declarat Cristian Colteanu (foto mai jos), presedinte si CEO al GE Romania, Bulgaria si Republica Moldova.

Reprezentantii GE sustin ca inca din urma cu doi ani de zile activitatea locala a gigantului tehnologic a intrat intr-un ritm accelerat de dezvoltare.

“Inca din 2015 am intrat intr-o faza accelerata de crestere. In ultimii doi ani am recrutat peste 100 de specialisti in IT si suntem convinsi ca ne vom mentine acelasi ritm de crestere in urmatorii doi ani. Joburile variaza de la nivel intermediar pana la nivel inalt de senioritate – integrare software, inginerie SCADA si multe altele”, a spus, la randul sau, Silviu Cretean (foto mai jos), senior services director in cadrul centrului de servicii din Bucuresti.

Colaborari stranse cu mediul universitar: “Romania este un pol de talente in IT”

Intrebati de wall-street.ro despre relatia cu mediul universitar, in contextul planului de recrutare si reorganizare a activitatii centrului de servicii IT, reprezentantii General Electric sustin ca exista un interes comun al companiei cat si al facultatilor de a facilita o legatura cu companiile din domeniul tehnologic.

“Avem multiple colaborari cu mediul universitar, iar focusul nostru este si in zona tinerilor angajati. Asistam, insa, la o resetare pe cicluri economice. Mediul academic isi reseteaza curricula si incepe sa se adapteze tot mai mult cerintelor din piata muncii, astfel ca studentii aflati in facultati de profil au posibilitatea sa isi desfasoare activitatea in companii, prin intermediul programelor de stagiu de pregatire (internship – n. red). (…) Avem in momentul de fata peste 1.000 de angajati in Romania si circa 130 in noul centrul de servicii, iar planul pentru viitoarele recrutari vizeaza inclusiv cooptarea tinerilor in echipa. (…) Varsta medie, in centrul de servicii, se situeaza intre 28-30 de ani”, au precizat reprezentantii companiei.

Intrebati despre decizia de a investi in Romania, reprezentantii General Electric sustin ca tara noastra a trecut prin doua etape extrem de importante.

“Romania a traversat doua perioade infloritoare din perspectiva economica. Imediat dupa caderea Comunisumului, Romania a cunoscut o expansiune a investitiilor la nivel local, insa de departe cel mai important moment a fost accederea in spatiul comunitar european, la 1 ianuarie 2007. Atunci Romania a cunoscut un impact urias in investitiile straine, un moment prielnic si pentru noi care am decis sa reorganizam activitatea la nivel local – ne-am concentrat pe investitii, pe expansiune si pe dezvoltare. (…) Polul de talente din Romania a fost un alt motiv important care a condus la aceasta serie de investitii. Specialistii din Romania vorbesc multe limbi straine, au o pregatire foarte buna la nivel aplicativ, au si disponibilitate pentru a lucra in alte tari, iar Bucurestiul este un nucleu de specialisti. Din 4.000 de absolventi anual in tehnologie, 2.000 sunt doar in Capitala. (…) Ianuarie 2007 a fost momentul zero de regandire profesionala. Gradualitatea de intrare pe piata a fost cuplata cu sincronizarea unor evolutia unor principii de piata. In momentul de fata General Electric Romania are trei unitati de productie in care lucreaza circa 600 de angajati. (…) In fabricile din Romania se produce o turbosuflanta pentru motorul cu reactie al avioanelor. Este o perla a investitiilor. La fiecare 2 secunde decoleaza un avion echipat cu tehnologie GE”, a mai punctat Cristian Colteanu, presedintele si CEO-ul GE Romania, Bulgaria si al Republicii Moldova.

Centrul de servicii software al General Electric este singurul la nivel european si al doilea la nivel de grup, iar reprezentantii companiei locale se asteapta ca in urmatorii ani sa devina reperul pentru gigantul tehnologic.

GE: 40% din utilitatile electrice la nivel global folosesc software-ul dezvoltat si perfectionat la Bucuresti

Conform reprezentantilor General Electric, circa 40% din utilitatile electrice la nivel global folosesc software GE.

“Aproximativ 40% din utilitatile electrice din toata lumea se bazeaza pe solutiile software dezvoltate in Marea Britanie si aplicate si monitorizate la Bucuresti. Este un intreg ansamblu de sisteme de monitorizare a activitatilor in cele mai complexe industrii posibile. Sa e imaginam ca cea mai mare parte a avioanelor care opereaza la nivelul intregii planete au sisteme de monitorizare a parametrilor direct in Bucuresti”, a precizat Pascal Berger (foto mai sus), vicepresedinte al Grid Software Services in cadrul General Electric.

Echipa General Electric (GE) din Bucuresti are un rol important in dezvoltarea sistemelor informatice pentru actorii principali de pe pietele energetice din Europa, America de Nord si Sud, Australia, Africa si Orientul Mijlociu. Centrul din Bucuresti ofera, in acelasi timp, servicii la fata locului si livreaza majoritatea produselor din portofoliul GE pentru EMS (Sistemul de Management al Energiei), DMS (Sistemul de Management al Distributiei), MMS (Sistemul de Management al Pietei) si Asset Management.

General Electric si-a mutat echipa de circa 130 de angajati in noul proiect de birouri Aviatorilor 8 dezvoltat de NEPI in centrul Capitalei. Spatiul de lucru al GE se intinde pe o suprafata de aproximativ 3.000 mp, la etajele 1 si 3 ale proiectului. Compania beneficiaza de aproximativ 80 de locuri de parcare dintr-un total de circa 200 construite.