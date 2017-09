In 2016, Euroweb Romania a inregistrat o cifra de afaceri de aproximativ 8,5 milioane de Euro, reusind o crestere de peste 8% fata de anul anterior.

“Am reusit sa ne depasim tintele de vanzari stabilite pentru prima jumatate a acestui an, in ciuda unui climat concurential pe o piata in scadere. Cresterea a fost posibila prin adaugarea in portofoliu a unor servicii noi cu valoare adaugata mare si prin securizarea contractelor existente. Suntem increzatori ca pana la sfarsitul anului vom depasi cifra de afaceri propusa, de 9 milioane Euro”, a declarat Nazmi Caglar Boluk, CEO Euroweb Romania.

Compania deserveste in Romania peste 1000 de clienti business oferind servicii de Internet, servicii de date si de telefonie.

Pe langa divizia „Wholesale” care a avut o contributie insemnata, divizia business-to-business Euroweb s-a adresat activ clientilor cu centre de date, integratori IT si din industria BPO/Call Center. Totodata, compania a atras clienti noi pe segmentul ICT/Cloud, oferind solutii de virtualizare, servere dedicate, stocare si back-up de tipul „disaster recovery” si „business continuity”, dar si comunicatii unificate si servicii Managed Wi-Fi.

La cele de mai sus au contribuit si deschiderea centrului de date din Bucuresti, cat si modernizarea centrului de date din Timisoara, ajutand totodata si la consolidarea operatiunilor regionale.

Euroweb Romania si-a intarit prezenta in teritoriu, avand in prezent 27 de puncte de prezenta si modernizand principalele noduri de retea. Astfel, in Bucuresti, Iasi, Timisoara si Cluj-Napoca capacitatile de retea au crescut de la 1Gbps la 10Gbps. Treptat, au fost upgradate echipamentele active de retea, compania bazandu-se pe routere de tip Juniper si Cisco. Euroweb Romania deruleaza parteneriate strategice cu Cisco si Bitdefender in domeniul solutiilor de tip IT&C.

Peste 90% din conexiunile contractate sunt pe fibra optica. Infrastructura operata in prezent in Romania totalizeaza 6000 de km de fibra optica. Euroweb are 6 puncte de interconectare la frontiera, in Bors, Nadlac, Jimbolia, Giurgiu, Negru Voda si Ungheni. Fiind parte a grupului Turk Telekom International, Euroweb are acces la o infrastructura de peste 40.000 km de fibra optica, dispunand de atuuri comerciale in interconectarea cu regiunea balcanica, Orientul Mijlociu si Caucaz.

Euroweb Romania are 80 de angajati, dintre care 50% asigura suportul si consultanta tehnica pentru reteaua Turk Telekom International.