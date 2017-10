Topul smartphone-urilor, realizat de catre cei de la TechRadar , aduce in vizor 10 modele, in afara de noile varfuri de gama ale celor de la Apple, pe care ti le poti cumpara in cazul in care iti doresti un telefon performant care sa iti acopere toate nevoile.

Preturile noilor modele lansate de catre cei de la Apple te-au inspaimantat? Iti prezentam mai jos un top al smartphone-urilor realizat in functie de specificatii, design si pret.

Top 10 smartphone-uri: Telefoanele care te vor face mai productiv

10. HTC U11

Smartphone-ul HTC U11 are o greutate de 169 de grame, dimensiunile 153.9x75.9x7.9 mm si sistemul de operare Android Nougat. Diagonala ecranului este de 5,5 inch, iar rezolutia de 1440 x 2560 pixeli. Procesorul este Snapdragon 835, memoria interna este de 64 GB, iar cea RAM este de 4 GB. Capacitatea bateriei este de 3000 mAh, numai buna pentru a face cat mai multe fotografii prin intermediul camerelor foto ce au 12 megapixeli, cea principala, respectiv 16 megapixeli cea frontala. Fotografiile pot fi imbinate prin intermediul functiei HDR (High Dynamic Range). Il puteti cumpara cu o reducere de 16% de AICI.

9. LG G6

Pe pozitia 9 a topului intalnim smartphone-ul LG G6 care are o greutate de 163 de grame si dimensiunile 148.9x 71.9 x 7.9 mm. Sistemul de operare pe care il utilizeaza este Android 7.1. Diagonala ecranului este de 5.1 inch, iar rezolutia este de 2880 x 1440 pixeli. Smartphone-ul are un procesor Snapdragon 821, o memorie RAM de 4 GB si o memorie interna ce poate ajunge pana la 128 GB, in functie de model. Acesta vine cu o camera foto de de 13 MP, cea principala, si 5 MP cea frontala. Il puteti cumpara cu o reducere de 16% de AICI.

8. Sony Xperia XZ Premium

Smartphone-ul are o greutate de 195 de grame, dimensiunile 156x77x7.9 mm si un sistem de operare Android Nougat. Ecranul are o diagonala de 5.5 inch si o rezolutie de 3840x 2160 pixeli. Procesorul pe care il foloseste este Snapdragon 835, memoria RAM este de 4 GB, iar cea interna de 64 GB. Bateria are o capacitate de 3230 mAh.

Smartphone-ul celor de la Sony a readus in atentie rezolutia 4K in randul telefoanelor, scotand in evidenta posibilitatea de imbinare a acestor imagini datorita functiei HDR. Il puteti cumpara cu o reducere de 16% de AICI.

7. Honor 9

Smartphone-ul Honor 9 vine cu un sistem de operare Android Nougat, o greutate de 155 de grame si dimensiunile 147.3 x 70.9 x 7.5 mm. Diagonala ecranului este de 5.15 inch, iar rezolutia acestuia este de 1920 x 1080 pixeli. Procesorul smartphone-ului Honor 9 este un Hisilicon Kirin 960. Memoria RAM este, in functie de model, de 4 GB sau 6 GB. Tot in functie de model, Honor 9 vine cu o memorie interna de 64 GB sau de 128 de GB. Capacitatea bateriei este de 3.200 mAh. Camera principala are o rezolutie de 20 de megapixeli in timp ce cea frontala are 8 megapixeli.

Honor 9 este un smartphone mai special datorita faptului ca exceleaza in multe privinte, oferind caracteristici care se regasesc in cadrul varfurilor de gama ale altor producatori, dar in acelasi timp, pretul acestuia nu este unul ridicat. Asadar, daca esti in cautarea unui smartphone cu un design placut si performante bune, Honor 9 este un model caruia ii poti acorda atentie. Il puteti cumpara de AICI.

6. iPhone 7

iPhone 7 vine cu un design asemanator cu cel al modelelor precedente. Acesta are o greutate de 138 de grame, dimensiunile sunt 138 x 67.1 x 7.1 mm. Sistemul de operare utilizat este iOS 11. Diagonala ecranului este de 4.7 inch si are o rezoltuie de 750 x 1334 pixeli. Procesorul este un Apple A10 Fusion. Memoria RAM este de 2 GB, memoria interna difera in functie de model, aceasta poate fi de 32 GB/128 GB si 256 de GB. Bateria are o capacitate de 1960 mAh. Camera principala este de 12 megapixeli iar cea frontala de 7 megapixeli. Il puteti cumpara cu o reducere de 20% de AICI.

5. One Plus 5

One Plus 5 vine cu un sistem de operare Android 7.1 Nougat. Acesta are o greutate de 153 de grame si dimensiuni de 154.2 x 74.1 x 7.3 mm. Diagonala ecranului este de 5.5 inch cu rezolutie de 1080 x 1920 pixeli. Procesorul este un Snapdragon 825, in ceea ce priveste memoria RAM, aceasta poate fi de 6 GB sau de 8 GB, iar cea interna de 64 GB sau 128 GB. Capacitatea bateriei este de 3300 mAh. Camera principala are o rezolutie de 20 de megapixeli, iar cea frontala este de 16 megapixeli.

OnePlus 5 este unul dintre cele mai accesibile smartphone-uri ca si pret si ofera una dintre cele mai bune experiente ale sistemului de operare Android. Modelul vine cu un design redefinit si mai comfortabil decat modelul precedent. De asemenea, acesta vine si cu o camera foto duala si un proces mai puternic. Il puteti cumpara cu o reducere de 12% de AICI.

4. Samsung Galaxy Note 8

Smartphone-ul Samsung Galaxy Note 8 vine cu un sistem de operare Android 7.1.1 Nougat, un procesor Exynos 8895 si o memorie RAM de 6 GB. Greutatea telefonului este de 195 de grame iar dimensiunile sunt 162.5 x 74.8 x 8.6 mm. Ecranul are o diagonala de 6.3 inch si o rezolutie de 1440 x 2630 pixeli. Camera principala a smartphone-ului este de 8 megapixeli, iar cea frontala este de 12 megapixeli.

Modelul Galaxy Note 8 este un produs cu performante impresionante, concentrat pe dezvoltarea productivitatii. Display-ul Infinity iti ofera un ecran neasteptat de mare pentru un telefon atat de compact. Instrumentul S Pen iti ofera mai multe posibilitati decat poti regasi la alte modele din piata. Il puteti cumpara de AICI.

3. iPhone 7 Plus

iPhone 7 Plus vine cu un procesor puternic A 10 Fusion si un sistem de operare iOS 11. Greutatea smartphone-ului este de 188 de grame, iar dimensiunile sunt 158.2 x 77.9 x 7.3 mm. Ecranul are o diagonala de 5.5 inch si o rezolutie de 1080 x 1920 pixeli. Memoria RAM este de 3 GB , iar cea interna, in functie de model, poate fi de 32 GB / 128 GB si 256 GB. Bateria are o capacitate de 2900 mAh. Il puteti cumpara cu o reducere de 20% de AICI.

2. Samsung Galaxy S8 Plus

Samsung Galaxy S8 Plus vine cu un sistem de operare Android 7 si un procesor Exynos 8895. Greutatea telefonului este de 173 de grame, iar dimensiunile sunt 159.5 x 73.4 x 8.1 mm. Ecranul are o rezolutie de 1440 x 2960 de pixeli si o diagonala de 6.2 inch. Memoria RAM este de 4 GB, iar cea interna este de 64 de GB. Capacitatea bateriei este de 3.500 mAh. Camera principala este de 12 megapixeli, iar cea frontala de 8 megapixeli. Il puteti cumpara cu o reducere de 20% de AICI.

1. Samsung Galaxy S8

Samsung Galaxy S8 vine cu un procesor Exynos 8895 si un sistem de operare Android 7. Greutatea telefonului este de 155 de grame, iar dimensiunile sunt 148.9 x 68.1 x 8 mm. Ecranul are o diagonala de 5.8 inch si o rezolutie de 1440 x 2960 pixeli. Memoria RAM este de 4 GB, iar cea interna de 64 de GB. Bateria are o capacitate de 3000 mAh. Camera principala are o rezolutie de 12 megapixeli, iar cea frontala 8 megapixeli.



Samsung Galaxy S8 este cel mai bun telefon din mai multe motive, unul dintre cele mai semnificative il reprezinta ecranul care face ca modele altor producatori sa para invechite. Camera este in continuare excelenta, iar calitatea ecranului este cea mai buna din piata. In timp ce costul este unul ridicat, sunt o multime de motive premium pentru acesta, iar, prin intermediul ecranului, cei de la Samsung au reusit sa dezvolte inovatii intr-o perioada in care smartphone-urile vin cu din ce ince mai putine noutati. Il puteti cumpara cu o reducere de 16% de AICI.

WALL-STREET.RO foloseste unelte de marketing afiliat. Cumparand prin link-urile de mai sus, site-ul nostru primeste un comision din partea retailerilor pe care ii promovam.

Sursa foto: By ImYanis / Shutterstock.com