Grupul OT-Morpho, format in urma fuziunii dintre Oberthur Techologies si Safran Identity & Security (Morpho) la finalul lunii mai, se rebranduieste si devine IDEMIA. Specializat in sectorul de autentificare si idetificare a utilizatorilor, principalele segmente pe care opereaza sunt securitatea identitatii, sistemele de identificare biometrica, cardurile bancare si permisele de conducere(SUA).

"Avand in vedere ca lumea devine din ce in ce mai conectata in mediul digital, identificarea si autentificarea devine un subiect critic. Asta inseamna ca trebuie sa avem un control asupra informatiilor personale in orice tip de interactiune sau tranzactie, indiferent ca vorbim de plati, schimburi valutare, calatorii sau atunci cand votam", a declarat Didier Lamouche, CEO IDEMIA, conform comunicatului de presa emis de catre companie.

Cu vanzari de 2,8 miliarde de euro, grupul are peste 14.000 de angajati si este prezent in 180 de tari. Printre clientii acestora se regasesc peste 1800 de institutii financiare si peste 500 de operatori de telefonie mobila.

Cresterea semnificativa a device-urilor, digitalizarea economiei si implicit numarul din ce in ce mai mare al tranzactiilor din online sunt trendurile identificate de IDEMIA ca avand cel mai mare impact in industria in care activeaza. "Identificarea augmentata" este procesul central pe care compania se concentreaza.