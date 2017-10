Clever Taxi a lansat serviciului Clever Corporate, o platforma de vouchere digitale pentru transportul angajatilor. Serviciul a fost testat in ultimul an cu un numar limitat de firme, iar acum este disponibil tuturor companiilor din Bucuresti, Cluj-Napoca si Brasov.

Utilizatorii vor putea plati direct in aplicatie, fara sa mai fie nevoie sa foloseasca vouchere fizice cu sume fixe. Accesul angajatilor in platforma se face prin mail sau numar de telefon, iar limitele de buget pot fi setate zilnic, lunar sau pe calatorie. Clever Corporate ofera in luna octombrie un discount de pana la 33% pentru toate cursele, conform unui comunicat de presa emis de companie.

Platforma Clever Corporate ofera control complet costurilor, dar si detalii despre activitatea fiecarui angajat. Compania poate seta limite de buget si poate opta pentru a primi o singura factura cumulata la final de luna. Serviciul genereaza rapoarte detaliate despre cursele efectuate si costuri.

Serviciul se adreseaza companiilor care ofera angajatilor transport urban decontat prin servicii de taxi. Cursele angajatilor trebuie sa fie facute doar prin intermediul aplicatiei Clever Taxi pentru a putea fi decontate de angajator.

Aplicatia Clever Taxi este una 100% romaneasca, fiind prima aplicatie de e-hailing din Romania care permite atat plata cash, cat si plata direct din aplicatie, prin card bancar. Clever Taxi este disponibil in peste 20 de orase din tara si are peste 600.000 de utilizatori si peste 40 de milioane de curse facute de la lansare, octombrie 2012.

Sursa foto: bohbeh34343 / Shutterstock.com