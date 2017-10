La eMAG, saptamana aceasta este in desfasurare campania IT&Mobile Days. Pana pe 22 octombrie, o gama variata de produse au reducere de pana la 35%.

Nicio saptamana fara reduceri la eMAG. Zilele acestea, in cadrul campaniei IT & Mobile Days ai reduceri de pana la 35% la telefoane, tablete, laptopuri si monitoare, componente PC. Am ales pentru tine cateva modele de telefoane resigilate, ca sa faci si economii.

Reduceri eMAG de IT&Mobile Days: Allview X2 Soul Xtrem

Arhitectura pe 64-bit a procesorului Octa Core cu frecventa de 2GHz, ofera un nou nivel de distractie. Pentru ca toate jocurile tale preferate sa ruleze impecabil, procesorul este sustinut de solutia grafica PowerVR G6200 ce are o frecventa de lucru de 700MHz si 3GB memorie RAM. Ecranul este protejat de unul dintre cele mai apreciate materiale de protectie impotriva zgarieturilor, sticla Corning Gorilla Glass 3. Cei 492 PPI iti ofera claritate maxima indiferent de locul in care te afli.

Telefonul se afla in oferta eMAG. Vezi AICI mai multe detalii, dar si cati bani economisesti!

Apple iPhone 5S, in oferta de IT&Mobile Days

iPhone 5S integreaza un senzor de amprenta, o camera foarte precisa si un sistem de operare creat efectiv pentru arhitectura de 64 biti. iPhone 5S creeaza un nou nivel tehnologic prin implementarea TouchID - un senzor de amprenta ce ofera un grad ridicat de personalizare. Cipul A7 cu arhitectura pe 64 de biti. O camera impresionanta iSight. Conexiune wireless LTE ultra-rapida. A7 suporta OpenGL ES versiunea 3.0 pentru a-ti oferi grafica extrem de complexa si detaliata posibila pana acum doar pe computere Mac, PC-uri si console de jocuri.

Vezi cati bani economisesti daca iti cumperi de AICI un iPhone 5S!

Samsung Galaxy S7, la oferta

Experienta jocurilor pe mobil s-a imbunatatit considerabil, deoarece Galaxy S7 vine echipat cu un centru de control special pentru jocuri si functii, cum ar fi inregistrarea in timpul jocului. Fiind echipat cu procesor puternic, Galaxy S7 functioneaza cursiv si rapid, gestionand toate datele suplimentare de pe cardul microSD in deplina siguranta. Desi bateria este de dimensiuni mai mari, incarcarea este chiar mai rapida. Solutia de securitate dedicata de la Samsung ofera protectie permanenta impotriva programelor neautorizate fiind actualizata periodic.

Smartphone-ul se afla in oferta eMAG si se vinde cu o reducere de 31%. Vezi AICI pretul!

WALL-STREET.RO foloseste unelte de marketing afiliat. Cumparand prin link-urile de mai sus, site-ul nostru primeste un comision din partea retailerilor pe care ii promovam.

Sursa foto: Dreamstime.com