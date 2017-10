Orange Romania a realizat in trimestrul trei o cifra de afaceri de 277,2 milioane euro, in crestere cu 10.4% fata de perioada similara a anului trecut, crestere sustinuta in principal de evolutia pozitiva a utilizarii datelor mobile si de consolidarea numarului de clienti.

La 30 septembrie 2017, Orange Romania oferea servicii mobile si fixe pentru 10.331.000 clienti, in crestere cu 2.5% comparativ cu trimestrul precedent.

Traficul de internet mobil si-a pastrat rata de crestere, in trimestrul trei acesta dublandu-se fata de aceeasi perioada a anului trecut. Similar trimestrului doi, traficul 4G a crescut de 3.5 ori in T3 2017 vs T3 2016. La 30 septembrie 2017, 2,9 milioane de clienti foloseau serviciile Orange 4G, cu peste 50% mai multi comparativ cu finalul trimestrului trei 2016. Aceasta tendinta este sustinuta de investitiile continue in reteaua 4G, care mentin calitatea superioara a serviciului de internet si a apelurilor. Reteaua 4G acopera la final de septembrie 90.9% din populatia tarii, iar cea 4G+ este disponibila in 68 de orase.

Cresterea traficului mobil este influentata de evolutiile pozitive in ceea ce priveste numarul de utilizatori de internet mobil si vanzarea de smartphone-uri, care a inregistrat cu 14% mai mult in T3 comparativ cu aceeasi perioada a anului trecut. Se observa, de asemenea, o predilectie pentru terminale smartphone de top care faciliteaza accesul la tehnologie si servicii inovative. Aceasta a determinat si o utilizare sporita a serviciului Apel 4G, care numara peste jumatate de milion de utilizatori la finalul lunii septembrie 2017, de 3 ori mai mult decat in septembrie 2016.

Apetenta clientilor pentru dispozitivele conectate (ceasuri inteligente, bratari fitness, roboti, ceasuri pentru copii, ochelari VR, console de gaming, smart TV) este in crestere. Astfel, vanzarile generate de aceasta categorie de produse inregistreaza o crestere de 90% in al treilea trimestru al anului 2017, comparativ cu aceeasi perioada a anului trecut. De asemenea, interesul pentru obiectele conectate pentru casa creste, volumele inregistrand o evolutie pozitiva, de peste 30%, fata de trimestrul 3 din anul precedent.

In luna septembrie, Orange a lansat pachetele de servicii complete, dedicate intregii familii, Orange Love. Acestea pun la dispozitia clientilor atat servicii prin fibra optica, pentru acasa, cat si servicii mobile, cu 100% acoperire 4G in toate orasele din Romania.

La 30 septembrie 2017, serviciul de televiziune prin cablu si satelit, Orange Home TV, numara aproximativ 369.000 clienti, in crestere cu aproximativ 17% fata de aceeasi perioada a anului 2016. Serviciile fixe in banda larga aveau peste 138.000 de abonati la finalul trimestrului 3, in crestere cu 12% vs Q2 2017.

Numarul de descarcari si actualizari ale aplicatiei Orange TV Go a inregistrat o usoara crestere, pana la 2,35 milioane. Numarul mediu lunar de utilizatori activi ai aplicatiei a continuat insa trendul ascendent din trimestrul trecut, inregistrand o crestere de 15% fata de acesta, ca urmare a imbogatirii catalogului de continut si a adaptarii aplicatiei conform feedback-ului clientilor. Acest aspect reflecta, de asemenea, dorinta utilizatorilor de a accesa continutul preferat de pe orice device si sustine tendinta de crestere a traficului de internet mobil.

In trimestrul trei, clientii au avut o predispozitie pentru mediul digital, site-ul www.orange.ro inregistrand o crestere de 75% a numarului de sesiuni initiate si o dublare a numarului de actiuni online.

In trimestrul trei 2017, s-au inregistrat cu peste 44% mai multi utilizatori ai „Contului meu”, aplicatia avand 1.4 milioane descarcari la final de septembrie.

”Acest trimestru a fost unul de consolidare pe toate planurile, fie ca vorbim despre continuarea investitiilor in retea sau despre clientii care au ales Orange pentru servicii telecom fixe si mobile. Redresarea consumului a continuat sa se resimta si in telecom, clientii Orange indreptandu-se catre produse digitale de top, precum smartphone-uri si obiecte conectate. Imbunatatirile pe care le-am adus ofertelor si investitiile in retea s-au bazat in special pe feedback-ul primit de la clienti. Este un proces care a dat rezultate in privinta satisfactiei clientilor si pe care ne propunem sa il continuam si in viitor.” a declarat Liudmila Climoc, Chief Executive Officer in cadrul Orange Romania.