Barack Obama s-a declarat ingrijorat in legatura cu republicanii care par a fi de partea Rusiei, nu a SUA, subliniind ca presedintele rus Vladimir Putin nu este de incredere, “nu este in echipa” americana, relateaza CNN.

„Adevarul este ca rusii au vrut sa se amestece si s-au amestecat”, a spus Barack Obama intr-un interviu publicat vineri, potrivit News.ro. “Unul dintre lucrurile care ma ingrijoreaza este gradul in care am vazut multe comentarii in ultima perioada facute de republicani, analisti sau comentatori care par sa aiba mai multa incredere in Vladimir Putin decat in concetatenii americani, pentru ca acei concetateni americani sunt democrati”, a adaugat el.

„Acest lucru nu este posibil”, a insistat seful statului. Intrebat daca se refera la presedintele-ales Donald Trump, liderul de la Casa Alba a evitat un raspuns clar. “Voi spune aceasta – si am spus acest lucru dupa alegeri – trebuie sa tinem minte ca suntem in aceeasi echipa. Vladimir Putin nu este in echipa noastra”, a avertizat el.

Serviciile americane de informatii au conchis intr-un raport ca Vladimir Putin a ordonat atacurile informatice vizand Partidul Democrat, pentru a o discredita pe Hillary Clinton si a-l ajuta pe Donald Trump.

