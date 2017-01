Donald Trump a fost investit aseara (n.r. la 19:30 ora Romaniei) in functia de presedinte al Statelor Unite ale Americii, devenind astfel cea de-a 45-a persoana care ocupa acest rol. Care au fost principalele evenimente care au marcat ceremonia de investire, potrivit News.ro.

Juramantul de investire

Republicanul Donald Trump a depus juramantul pe scarile vestice ale Capitoliului si a devenit al 45-lea presedinte al Statelor Unite. Depunerea juramantului a fost urmata de ropote intense de aplauze.

“Jur in mod solemn ca voi indeplini cu credinta indatoririle institutiei de Presedinte al Statelor Unite si ca imi voi consacra toate fortele pastrarii, protejarii si apararii Constitutiei Statelor Unite”, sunt cele 35 de cuvinte ale juramantului depus de presedinte, care sunt prevazute in Articolul al II-lea al Constitutiei Statelor Unite.

Presedintele Donald Trump si-a inceput discursul istoric de la ceremonia de investire adresandu-se ”oamenilor din intreaga lume” si multumind celor care l-au adus pana la Casa Alba.

”Noi suntem cetatenii Americii. Noi suntem acum uniti intr-un urias efort national pentru a ne reconstrui tara si a respecta promisiunile pentru oamenii ei. Impreuna, noi vom determina calea pe care o va lua America si intreaga lume pentru multi ani care urmeaza”, a declarat cel de-al 45-lea presedinte al Statelor Unite de pe scarile Capitoliului.

De asemenea, noul lider american a mentionat ca aceasta zi va fi amintita in istorie ca ziua in care oamenii au preluat din nou puterea.”Barbatii si femeile acestei natiuni nu vor mai fi niciodata uitati. Toata lumea va asculta acum”, a precizat Donald Trump.

Presedintele i-a multumit fostului lider democrat care a asigurat un transfer pasnic al puterii la Casa Alba.

“Timp de prea mult timp, un grup mic din capitala tarii a cules roadele guvernarii, in timp ce poporul a platit pretul. Washingtonul a inflorit, dar poporul nu s-a bucurat de o parte a bogatiei. Politicienii au prosperat, dar locurile de munca au fost desfiintate, iar fabricile au fost inchise. Sistemul s-a protejat pe el, dar nu pe cetatenii tarii noastre. Victoriile lor nu au fost victoriile voastre, triumfurile lor nu au fost triumfurile voastre si in timp ce ei au sarbatorit in capitala tarii noastre, familiile sarace de pe tot teritoriul nostru nu au avut motive sa sarbatoreasca”, a declarat Trump in ropotele de aplauze care au umplut curtea Capitoliului din Washington.

Insa, miliardarul republican devenit presedinte a promis ca aceasta colectarea a bogatiei se va incheia la Washington.

”Toate acestea se vor schimba, incepand de aici si acum, pentru ca acest moment este momentul vostru, va apartine voua. Le apartine tuturor celor stransi aici, acum, si tuturor celor care privesc in toata America. Aceasta este ziua voastra, aceasta este sarbatoarea voastra, iar aceasta - Statele Unite ale Americii - este tara voastra. Ceea ce conteaza cu adevarat nu este ce partid controleaza Guvernul nostru, ci daca Guvernul nostru este controlat de popor”, a precizat Trump.

Discursul lui Donald Trump a durat 16 minute pe platforma Capitoliului. De asemenea, presedintele i-a multumit fostului lider democrat care a asigurat un transfer pasnic al puterii la Casa Alba.

Dupa ce a devenit al 45-lea presedinte al Statelor Unite, Donald Trump a parasit platforma Capitoliului si a plecat cu familia sa spre Casa Alba, in timp ce Barack si Michelle Obama au decola pentru ultima data cu avionul prezidential Air Force One spre Palm Springs.

Ulterior, miliardarul republican a condus parada militara pe bulevardul Pennsyvalnia, pentru a-si prelua pozitia la Casa Alba. Despartirea dintre familiile Obama si Trump a avut loc in curtea din fata Capitoliului Statelor Unite, unde fostul cuplu prezidential a urcat la bordul elicopterului guvernamental care ii va duce la baza militara St. Andrews, situata in apropiere de Washington.

Cele doua cupluri s-au imbratisat inainte ca familia Obama sa plece spre o alta viata, departe de Casa Alba. Totusi, familia va continua sa locuiasca in urmatorii doi ani la Washington, pana la absolvirea Sashei Obama.

Dupa ceremonie, presedinte a servit pranzul impreuna cu membrii administratiei sale si cu prietenii apropiati in Rotonda Capitoliului.

Mai putini participanti la ceremonia lui Trump

Donald Trump a atras la mitingurile sale electorale multimi impresionante de sustinatori, insa numarul celor care au asistat la depunerea juramantului celui de al 45-lea lider american pare mult mai mic decat al celor care au asistat la investirea pentru primul mandat a lui Barack Obama, scrie CNN, care prezinta fotografii facute din acelasi loc, la cele doua evenimente.

Estimarea numarului de participanti la ceremonie este dificila, iar National Park Service, care se ocupa de zona National Mall, nu a oferit deocamdata estimari, scrie CNN.

Insa fotografiile de la cele doua ceremonii arata ca vineri au fost mult mai putini oameni decat in urma cu opt ani. In imaginile de la investirea lui Trump se vad zone goale, iar in cele din 2009 nu existau astfel de spatii.

Pe de alta parte, imaginile nu ii arata pe cei care au urmarit ceremonia din partea de vest a Monumentului Washingtonului. In plus, iarba de pe National Mall a fost acoperita cu folie alba de plastic pentru ceremonia lui Trump, astfel ca spatiile goale sunt mai vizibile.

In plus, atunci cand presedintele Obama a depus juramantul in 2009, vremea a fost buna, chiar daca geroasa. De aceasta data, a plouat, ceea ce este posibil sa ii fi descurajat pe unii sa mearga catre Capitoliu

Congresul a impartit 250.000 de bilete pentru ceremonia de investire in functie a lui Trump, a anuntat purtatoarea de cuvant Laura Condeluci. Acest numar este echivalent cu cel din anii trecuti.

Potrivit estimarilor, la ceremonia de depunere a juramantului de catre Obama, din 2009, si la parada care a urmat au asistat 1,8 milioane de persoane. Anul acesta, la investirea lui Trump si la parada, organizatorii se asteaptau la 900.000 de oameni.

Sosirea la Casa Alba

La 19 luni dupa ce a coborat cu scara rulanta aurita in holul Trump Tower pentru a-si lansa candidatura la Casa Alba, considerata de unii fara prea multi sorti de izbanda la acea vreme, noul presedinte a ajuns vineri seara (n.r. 01:00 ora Romaniei) la numarul 1600 de pe Pennsylvania Avenue.

Una dintre cele mai remarcabile campanii din istoria recenta se incheie aici, comenteaza postul britanic, in timp ce al 45-lea presedinte al Statelor Unite devine comandant suprem.

Presedintele Donald Trump, vicepresedintele Mike Pence si sotiile lor au urmarit parada de investire de langa Casa Alba.El a declarat ca este ”incredibila” in timp ce pasea alaturi de sotia sa pe North Lawn catre standul de pe Pennsylvania Avenue, scrie AP.

Trump si-a ridicat bratele cu degetele mari in sus, in binecunoscutul gest.

Al treilea act al ceremoniei - balurile

Dupa depunerea juramantului si parada militara a urmat al treilea si ultimul act al ceremoniei de investire. Acestea au fost, de fapt in numar de trei, doua dintre ele avand loc la Centrul de conferinte Walter E. Washington, iar ultimul, in onoarea fortelor armate, a avut loc la Muzeul National.

Presedintele Donald Trump si Prima Doamna Melania trump au deschis primul bal de investire - Liberty Ball, in timp ce pe traseu, protestatarii au aratat degetul mijlociu coloanei oficiale si au strigat injurii.

Cuplul Trump a urcat pe scena Liberty Ball, iar Trump s-a adresat sustinatorilor sai, inainte de primul dans in calitate de presedinte. El a spus ca prima sa zi in calitate de comandant suprem a fost grozava, potrivit AP. Oameni care nu au fost prea draguti cu mine au spus ca noi am facut o treaba foarte buna astazi”, a declarat el, citat de agentie.

”Este ca si cum Dumnezeu ne privea”, a adaugat el.

Presedintele Trump si Prima Doamna Melania Trump au dansat in deschiderea balurilor de investire pe melodia ”My way”. Vicepresedintele Mike Pence si sotia sa, Susan, li s-au alaturat, dar si alti membri ai familiei Trump.

La cel de-al doilea bal de investire, Donald Trump i-a intrebat pe participanti daca sa ”continue cu Twitterul”, relateaza The Associated Press. Acestia au parut sa strige ca da, sa continue.

Trump le-a spus ca mesajele pe care le posteaza pe reteaua de socializare, pe care are peste 20 de milioane de abonati, reprezinta ”o cale de a ocoli presa necinstita”.

El s-a adresat Primei Doamna, care se afla alaturi de le. Ea purta o rochie de nuanta fildesului.

”Acum”, a spus el, ”incepe distractia”. Cuplul prezidential a dansat din nou pe melodia ”My way” a lui Frank Sinatra.

In cadrul celui de-al treilea si ultimul bal de investire, noul presedinte a dansat cu maistrul de clasa a doua Catherine Cartmell, din cadrul Marinei, originara din Newport, in Rhode Island.

Noua Prima Doamna a dansat cu militari in incheierea balului.Melania Trump a dansat cu sergentul Jose A. Medina din cadrul Fortelor terestre, originar din Potro Rico.

Sursa foto: The White House