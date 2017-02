A patra noapte consecutiva de proteste a atras peste 250.000 de protestatari in marile orase din Romania, precum si in Bucuresti, in ciuda deciziei asteptate a avocatului poporului de a contesta ordonanta de urgenta controversata - care ar dezincrimina abuzul in serviciu daca prejudiciul nu depaseste 200.000 de lei - la Curtea Constitutionala. Presa internationala atrage atentia asupra metodelor inventive gasite de romani pentru a protesta impotriva ”diluarii luptei anticoruptie” in Piata Victoriei.

Jurnalistii Reuters atrag atentia ca avocatul poporului a hotarat sa conteste ordonanta controversata - care ar dezincrimina o serie de fapte de coruptie - la Curtea Constitutionala, intr-o aparenta incercare de a pune capat ”dilaurii luptei anticoruptie” care a generat proteste masive si condamnare internationala, in special din partea Uniunii Europene.

Zeci de mii de persoane au continuat vineri, in a patra noapte consecutiva, sa protesteze in Bucuresti, precum si in alte 70 de orase si localitati din Romania. De asemenea, jurnalistii mentioneaza ca si de aceasta data protestele au ramas pasnice si nu au fost inregistrate incidente violente.

”Aborgati! Abrogati” si ”Coruptia ucide!” au scandat romanii in fata sediului Guvernului. Aproximativ 120.000 de romani s-au adunat doar in Bucuresti, in vreme ce numarul protestatarilor a depasit 300.000 de persoane in orasele din Romania, precum si in metropolele din Europa Vestica.

Aceste proteste au izbucnit dupa adoptarea unei ordonante care dezincrimineaza abuzul in serviciu atunci cand prejudiciul este mai mic de 200.000 de lei si reprezinta o lovitura grea data luptei anticoruptie. Intre timp, criticii sustin ca ordonanta de urgenta il va scapa de ultimul proces pe liderul PSD, Liviu Dragnea. Acesta este cercetat pentru instigare la abuz in serviciu, iar prejudiciul estimat de procurori este sub limita fixata de Guvern prin OUG.

Associated Press scrie inclusiv despre metodele inventive la care au recurs romanii in cea de-a patra noapte consecutiva de proteste, de la fluieraturi, la drapele uriase si chiar papusi cu fata politicienilor care sustin controversata ordonanta de ”diluare a luptei anticoruptie”.

De asemenea, la proteste au participat oameni de toate varstele, inclusiv parinti cu copii. Cele mai ample proteste antiguvernamentale din ultimii 25 de ani au fost marcate de furia romanilor cu privire la actiunile propriului executiv, dar si de sentimente de solidaritate si speranta in schimbare.

Inclusiv Biserica Ortodoxa Romana a criticat ordonanta de urgenta, sustinand ca cei vinovati trebuie sa fie sanctionati, in vreme ce avocatul poporului a hotarat sa revina asupra pozitiei sale initiale si sa conteste ordonanta - in urma presiunilor publice uriase - la Curtea Constitutionala.

Uniunea Democrata a Maghiarilor din Romania s-a alaturat criticilor ordonantei, chiar daca sustine coalitia de guvernare in Parlament. Membrii UDMR au explicat ca legislatia penala nu ar trebui sa fie modificata prin ordonante de urgenta, ci mai degraba prin dezbatere parlamentara.

Presedintele Klaus Iohannis a sustinut ca are incredere in protestatari mai mult decat in Guvernul Romaniei.

”Sute de mii de romani de-ai mei sunt in strada si am incredere in ei, am incredere in oamenii mei. In final, sunt convins ca trebuie sa gasim, ca vom gasi o solutie, statul de drept si valorile europene trebuie sa aiba intaietate si eu cred ca asta se va intampla", a spus Iohannis la sosirea la summitul informal al Consiliului European din Malta.

Times of Malta atrage atentia ca adoptarea controversatei ordonante a declansat cele mai ample proteste antiguvernamentale de dupa caderea dictatorului comunist Nicolae Ceusescu.

Jurnalistii Al Jazeera se intreaba care este cauza crizei oarecum neasteptate din Romania. Publicatia atrage atentia ca multi oameni dinintreaga lume doar vizeaza la un venit de de 200.000 de lei, insa aceasta este limita pana la care functionarii publici romani pot fura fara sa se teama de consecinte penale.

Controversata ordonanta nu legalizeaza in esenta furtul, dar dezincrimineaza punerea sub acuzare pentru abuz in serviciu, daca prejudiciul produs este mai mic de 200.000 de lei. Jurnalistii se intreaba ce inseamna aceasta criza pentru viitorul Romaniei si pentru relatia cu celalalte tari UE.

Deutsche Welle sustine ca ordonanta de urgenta le-a amintit multor romani de coruptia vechiului regim al lui Nicolae Ceusescu.

De asemena, criza politica s-a adancit dupa ce avocatul poporului a anuntat ca va contesta ordonanta la Curtea Constitutionala, iar aproximativ 200.000 pana la 250.000 de romani au continuat sa protesteze in cea de-a patra noapte consecutiva, atat in Bucuresti, cat si in peste 70 de orase si localitati din Romania.

”Daca au putut sa emita o lege peste noapte, atunci vor putea sa faca asta din nou. Ne culcam in 2017 si ne trezim in 1989”, a declarat o croitoreasa din Piata Victoriei.

Sursa foto: qvist/Shutterstock