Presedintele Uber, Jeff Jones, a decis sa renunte la functia de conducere din cadrul companiei dupa numai 6 luni. Perioada in care Jones a condus Uber a fost plina de evenimente, de cele mai multe ori negative.

Publicatia americana Recode, cea care a scris prima despre demisia lui Jeff Jones, sustine ca aceasta vine ca urmare directa a controverselor in care compania a fost implicata in ultimele luni si ca a fost ceruta de executivii Uber, potrivit News.ro.

Cel mai daunator scandal pentru imaginea companiei Uber a fost campania #DeleteUber. Un numar important de utilizatori au decis sa renunte la serviciile Uber, dupa ce compania a fost acuzata ca profita de politicile imorale ale presedintelui Trump.

Un alt scandal important in care Uber a fost implicat recent este cel al hartuirilor sexuale. Mai multi angajati s-au plans de acest lucru, precum si de faptul ca sefii companiei ar fi ignorat in repretate randuri plangerile in acest sens.

Nu in ultimul rand, Alphabet a dat in judecata Uber, acuzand ca acestia folosesc tehnologii secrete furate prin intermediul Otto, o unitate specializata in tehnologii de conducere autonoma cumparata de Uber.

Jeff Jones nu este singurul nume important care paraseste compania. La finele lunii februarie a mai plecat vicepresedintele si fostul inginer Google, Amit Singhal.

Sursa foto: Shutterstock/Prathan Chorruangsak