Patru persoane si-au pierdut viata in atentatul terorist de miercuri seara de la Londra, potrivit ultimului bilant facut public de Politia Metropolitana. Alte 40 au fost ranite. Printre persoanele decedate se afla si atacatorul, care a intrat cu masina in trecatorii de pe podul Westminster, inainte de a injunghia mortal un politist in curtea Parlamentului, relateaza The Guardian.

UPDATE ora 14.30 Jihadistii Statului Islamic au revendicat, joi dupa-amiaza, atentatul terorist din fata Parlamentului britanic, potrivit News.ro.

Agentia Amaq, afiliata gruparii jihadiste, a transmis ca un soldat al Statului Islamic este responsabil pentru atentatul terorist de la Londra.

”Un soldat al Statului Islamic a comis acest atentat, raspunzand unui apel cu privire la atacarea cetatenilor din tarile coalitiei”, se arata in mesajul transmis de Amaq.

UPDATE ora 13.10 Cei doi tineri romani raniti in atentatul de la Londra sunt din Constanta si se aflau in capitala Marii Britanii in vacanta, urmand sa sarbatoreasca ziua de nastere a barbatului.

Andrei Burnaz si Andreea Cristea sunt din Constanta si au mers la Londra in vacanta, a declarat un apropiat al tinerilor. Vineri, cei doi urmau sa sarbatoreasca ziua de nastere a tanarului.

Premierul Sorin Grindeanu a declarat, joi, referitor la atacul terorist din Londra, ca este multumit de modul in care reprezentantii ambasadei Romaniei in Marea Britanie au gestionat situatia in ceea ce ii priveste pe cei doi romani raniti in urma atentatului, precizand ca, potrivit ultimelor informatii pe care le-a primit in cursul acestei dimineti, romanca ranita grav a fost operata in cursul noptii, insa pericolul nu a trecut si se afla sub stricta supraveghere.

”Din ceea ce mi-a spus domnul ambasador, pare ca ce a fost greu azi-noapte in urma inteventiei chirurgicale a trecut, dar in continuare se afla sub stricta observatie. Pericolul nu a trecut, important este sa fim si alaturi de familie, sa ajutam cu ceea ce putem”, a spus Sorin Grindeanu.

Andreea este internata in stare grava, iar Andrei, care a fost ranit usor, a fost externat. Cei doi urmau sa se casatoreasca in curand.

UPDATE ORA 12.40 Opt persoane au fost arestate in legatura cu atacul de miercuri, de la Westminster, a anuntat Politia Metropolitana citata de Sky News, citat de News.ro. Anterior, un reprezentant al Scotland Yard a anuntat ca sapte persoane au fost retinute in urma a sase raiduri.

UPDATE ORA 11.10 Presa britanica a publicat prima fotografie cu femeia ucisa in atacul terorist de miercuri, de la Londra, relateaza Sky News, citat de News.ro. Aysha Freda a fost lovita de un autobuz in timp ce incerca sa se ascunda de masina suspectului, relateaza NBC News.

Aysha Freda, de origine spaniola, in varsta de 43 de ani, avea doi copii. Ea lucra la DLD College din Londra si a fost descrisa de director ca “foarte apreciata si iubita”.

Printre persoanele ucise in atentat se mai afla ofiterul de politie Keith Palmer, un barbat in varsta de circa 50 de ani, a carui identitate nu a fost divulgata si atacatorul. Politia a cerut presei sa nu publice identitatea atacatorului si nu a precizat nationalitatea acestuia.

Autorul atacului a fost impuscat si omorat de fortele de ordine.

UPDATE ora 10.20 Politia britanica a revizuit, joi, bilantul atacului terorist de la Londra, la patru morti, relateaza Reuters, citat de News.ro. Este vorba despre doi pietoni, o femeie de 40 de ani si un barbat de aproximativ 50 de ani, de atacator si de ofiterul Keith Palmer.

Anterior, bilantul anuntat era de cinci morti.

Alte 29 de persoane sunt tratate in prezent in cinci spitale din capitala Marii Britanii. Sapte oameni sunt in stare critica.

Politistii britanici au reusit sa il identifice pe atacator, dar nu au dat numele publicitatii. Acestia cred ca atacatorul a fost inspirat de terorismul international pentru a duce la capat atentatul de la Westminster.

Unul dintre romanii raniti in atentat, in stare grava la spital. Celalalt a fost externat

Unul dintre romanii raniti in atacul de miercuri de la Londra este internat si se afla in stare grava, iar celalalt cetatean roman, care a fost ranit usor, a fost externat, a anuntat, joi dimineata, Ministerul Afacerilor Externe.

Potrivit MAE, imediat dupa producerea atacului si transferul cetatenilor romani la spital pentru ingrijiri, un reprezentant al Celulei de Criza constituita la nivelul misiunii diplomatice a Romaniei la Londra s-a deplasat, de indata ce a fost posibil, la unitatea medicala pentru obtinerea unor informatii actualizate cu privire la starea de sanatate a victimelor si pentru a acorda asistenta consulara.

Ambasada Romaniei in Regatul Unit al Marii Britanii si al Irlandei de Nord mentine permanent legatura atat cu familia persoanei aflate in stare grava, cat si cu cetateanul roman care a fost externat, fiind pregatita sa acorde asistenta consulara, in functie de solicitari, adauga Ministerul Afacerilor Externe.

Cetatenii romani pot solicita asistenta consulara la urmatoarele numere de telefon: Ambasada Romaniei in Regatul Unit al Marii Britanii si Irlandei de Nord +44 20 76027328; +44 20 76029833;+44 20 76036694; +44 20 76025193, apelurile fiind redirectionate catre Centrul de Contact si Suport al Cetatenilor Romani din Strainatate (CCSCRS) si preluate de catre operatorii Call Center in regim de permanenta.

Ambasadorul Romaniei la Londra, Dan Mihalache, a declarat ca cei doi romani raniti in atacul de la Londra sunt un barbat si o femeie, turisti, iar femeia se afla intr-o stare "relativ critica", ea fiind lovita de masina atacatorului pe podul Westminster si fiind proiectata in Tamisa, de unde a fost recuperata de echipele de salvare si transportata la spital.

Mai multe persoane au fost arestate

Mai multe persoane au fost arestate in cursul unei operatiuni cu legaturi cu atacul de la Londra desfasurate la Birmingham, au declarat surse citate sub acoperirea anonimatului de Sky News, potrivit News.ro.

“Politia nu confirma acest lucru in aceasta dimineata (joi – n.r.), dar o sursa mi-a spus ca raidul de la o adresa din zona Edgbaston din Birmingham, din cursul noptii, are legaturi cu investigatia in curs privind atacul terorist din Londra”, afirma jurnalistul Sky News, Mark White.

Zeci de ofiteri de politie au descins la o proprietate de pe soseara Hagley din Birmingham, iar fortele de ordine au inchis zona timp de cateva ore.

Potrivit BBC News, masina folosita in atacul de la Londra ar fi fost inchiriata din zona pe 16 martie.

Sursa foto: dailymail.co.uk/captura BBC