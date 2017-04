UPDATE ora 9.40 Seviciile de securitate kirgize au anuntat, marti dimineata, ca l-au identificat pe atacatorul care a ucis 11 persoane si a ranit alti 45 de oameni dupa ce a detonat un dispozitiv explozibil improvizat intr-o garnitura de metrou din Sankt Petersburg. Este vorba de Akbarzhon Jalilov, nascut in 1995 in localitatea Osh, a doua cea mai mare localitate din Kirgizstan, transmite Reuters, citat de News.ro.

Autoritatile ruse nu au precizat pana in acest moment daca este vorba de un atacator sinucigas sau daca atacatorul kirgiz a scapat cu viata din metroul de la Sankt Petersburg.

Akbarzhon Jalilov ar avea cetatenie rusa, fiind surprins de camerele de supraveghere de la metrou imbracat intr-o roba neagra si cu o palarie de aceeasi culoare.

Kirgizstan are o populatie majoritar musulmana si o mare problema de securitate din cauza luptatorilor straini care s-au alaturat Statului Islamic.

Presedintele Putin a vizitat luni seara locul exploziei si a depus flori pe un altar improvizat. De asemenea, acesta era deja in oras in timpul exploziei si a continuat o intalnire programata cu presedintele Belarus, Aleksandr Lukasenko.

Autoritatile au declarat trei zile de doliu in memoria persoanelor care si-au pierdut viata in explozia din Sankt Petersburg.

Anchetatorii rusi au catalogat explozia drept un ”act de terorism”, dar nicio grupare nu a revendicat pana in acest moment atentatul de la metrou, in vreme ce premierul rus nu s-a sfiit sa spuna ca e vorba de un atentat terorist in Sankt Petesburg.

Prima imagine cu presupusul atacator

Presa rusa a publicat o prima imagine cu presupusul atacator de la metrou, care a abandonat o servieta plina cu explozibili intr-o garnitura de metrou ce calatoarea de la Piata Sennaia spre Tehnologiceski Institut. Acesta are barba si apare imbracat intr-o roba neagra, in vreme ce are capul acoperit cu o caciula de aceeasi culoare, care seamana cu o palarie purtata in mod traditional de cecenii din Rusia.

Bilantul oficial arata ca 11 persoane si-au pierdut viata, in vreme ce alte 45 au fost ranite in explozia de la metrou.

Autoritatile ruse au redeschis metroul

Autoritatile ruse au anuntat marti dimineata redeschiderea statiilor de metrou la doar o zi dupa ce o explozie puternica a zguduit o garnitura subterana din Sankt Petersburg. Insa, o alerta de securitate a dus la inchiderea temporara si apoi redeschiderea statiilor Grazdanski Prospect si Deviatkino, scrie RT.

Anterior, toate statiile de metrou au fost inchise dupa ce o explozie puternica s-a produs intre statiile Piata Sennaia si Tehnologiceski Institut.

Rusia a fost tinta unor atacuri lansate de militanti ceceni in trecut. Lideri rebeli ceceni au amenintat frecvent cu noi atacuri si cel putin 38 de persoane au fost ucise in 2010, cand doua femeie kamikaze au detonat bombe in garnituri de metrou pline, la Moscova.

Din anul 2000 pana in prezent, rebelii ceceni au ucis 1.130 de persoane in atentate.Autoritatile ruse au crescut bilantul la 11 morti dupa explozia din Sankt Petersburg. Atacatorul, originar din Asia Centrala (presa)

Sursa foto: Dreamstime.com