Presedintele rus Vladimir Putin considera ca atacul american asupra bazei aeriene siriene Shayrat este o ”agresiune impotriva unui stat suveran si o incalcare a dreptului international”, a anuntat, vineri, Kremlinul, relateaza The Associated Press.

Vladimir Putin crede ca SUA au efectuat acest atac sub un ”pretext tras de par”, a declarat, vineri, un purtator de cuvant al liderului de la Kremlin, Dmitri Peskov, citat de agentiile ruse, informeaza News.ro.

Rusia a argumentat ca moartea civililor din oraselul sirian Khan Sheikhoun, marti, a avut loc dupa ce forte siriene au bombardat un arsenal chimic rebel.

Peskov a mai declarat ca Statele Unite au ignorat incidente anterioare de utilizare a armanetului chimic de catre rebeli sirieni.

El a dat asigurari ca Guvernul sirian si-a distrus intregul stoc de arme chimic sub control international.

Rusia vrea o reuniune de urgenta a Consiliului de Securitate al ONU

Rusia vrea sa se organizeze o reuniune de urgenta a Consiliului de Securitate al ONU care sa discute atacul american cu rachete de croaziera asupra Siriei, a anuntat vineri Ministerul rus de Externe, care a denuntat atacul ca ”nechibzuit”, relateaza Reuters, citat de News.ro.

Ministerul a anuntat intr-un comunicat ca Moscova vrea sa suspende acordul cu Statele Unite cu privire la siguranta zborului in spatiul aerian sirian. ”Aceasta nu este prima oara cand Statele Unite au recurs la asemenea masuri nechibzuite, care nu fac altceva decat sa exacerbeze problemele si sa ameninte securitatea mondiala”, denunta Moscova.

Rusia a respins acuzatii occidentale care-l vizeaza pe presedintele sirian Basar al-Assad, pe care Washingtonul, Londra si parisul il considera vinovat de atacul cu gaze toxice de marti soldat cu zeci de morti in provincia Idleb.

Ministerul rus apreciaza ca atacul american cu rachete de croaziera era pregatit dinainte de incidentul din provincia Idleb.

Pe de alta parte, presedintele Vladimir Putin a convocat o reuniune a Consiliului de Securitate vineri, pentru a discuta despre atacul american, a declarat Dmitri Peskov, un purtator de cuvant al Kremlinului pentru presa.

Rusia si-a suspendat acordul cu Statele Unite cu privire la siguranta zborului in spatiul aerian sirian in urma atacului.

Peskov a anuntat ca Moscova va pastra deschide canalele de comunicare tehnica si militara cu Washingtonul, dar ca nu va schimba vreo informatie prin intermediul lor.

”In urma atacului (american) cu rachete (de croaziera), riscul (de coliziune intre aeronave ruse si americane) este semnificativ mai mare”, a declarat Peskov.

Acest atac este in interesul Statului Islamic si altor grupari radicale care opereaza in Siria, a denuntat Peskov.

Trei militari si doi civili au fost ucisi in atacul american asupra bazei siriene Shayrat

Trei militari si doi civili au fost ucisi in atacul american asupra unei baze aeriene siriene, a declarat vineri un oficial sirian pentru The Associated Press.

Talal Barazi, guvernatorul provinciei Homs, a adaugat ca alte sapte persoane au fost ranite in atacul cu rachete de croaziera din noaptea de joi spre vineri. El a declarat anterior ca un incendiu devasteaza baza aeriana din Homs de mai multe ore in urma tirului de rachete.

Potrivit unui ONG sirian, patru militari au fost ucisi in atac - inclusiv un general.

Atacul american a avut loc in urma unui presupus atac cu armament chimic impotriva civililor, saptamana aceasta atribuit lui Bashar al-Assad. Cel putin patru militari au fost ucisi - inclusiv un general - in atac, care a provocat pagube importamte, a anuntat Observatorul Sirian pentru Drepturile Omului.

Directorul ONG-ului cu sediul in Marea Britanie a declarat vineri ca atacul cu rachete de croaziera a avariat peste o duzina de hangare, un depozit de carburant si o baza antiaeriana.

Aproximativ 60 de rachete de croaziera de tip Tomahawk au arins baza Shayrat, situata la sud-est de Homs, o instalatie de mici dimensiuni, cu doua piste.

Atacul american are loc in urma unui presupus atac chimic, marti, in care s-a folosit clor amestecat cu un agent neurotoxic, posibil sarin , potrivit unor oficiali americani. Peste 80 de civili au fost ucisi in acest atac, care a provocat un val de condamnari in lume.

